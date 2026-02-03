非常检控观丨「赵子帧」张驰豪冧晕赖慰玲 留美拥高学历玩《声梦》入行 型爆细佬曾选美

TVB剧集《非常检控观》中赖慰玲与张驰豪（Aska）的姊弟恋情节掀起网上热话。日前一集剧情讲述赖慰玲饰演的公孙珀重返校园，竟发现张驰豪饰演的赵子帧是其导师。其中一幕偷听戏，赖慰玲整个人挨向张驰豪胸口，暧昧又搞笑的画面令观众看得肉紧。虽然两人真实年龄相差9岁，但凭著神同步的表情与动作，CP感十足，效果出奇地好。

赖慰玲与张驰豪「姊弟恋」CP感十足

赖慰玲受访时笑言拍摄「挨心口」戏时比张驰豪更紧张，她直言：「我自己都有啲面红，因为Aska嘅胸膛都好广阔吓，我挨落去时都有啲心跳交换。」剧集播出后，网民一面倒大赞二人火花十足，完全看不出年龄差距，更力捧赖慰玲为「漂亮的姐姐」，认为她成功驾驭了这段姊弟恋，成为剧集一大亮点。

张驰豪曾留学美国被封高学历男神

张驰豪在《非常检控观》中的表现引起网民关注，连带他的背景也成为焦点。现年30岁的张驰豪是圈中高学历男神，他曾赴美留学，修读运动生理学学士及体适能硕士，更曾攻读营养学硕士，后因参加《声梦传奇》入行而中断学业。近年备受TVB力捧的他，获得不少工作机会，在不同剧集如《反黑英雄》、《美丽战场》、《非常检控观》等剧演出，更曾夺《万千星辉颁奖典礼2024》的「最佳男新人」奖，可谓前途无限。而张驰豪的弟弟张驰杰（Oliver）亦有演艺天赋，他是《2023年全球先生》香港代表，身高达186cm，现职健身教练及模特儿，他们曾以兄弟档一起主持《自然系男子旅行》。

