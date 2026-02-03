黎姿为父庆生三代同堂幸福满泻！88岁爸爸展现惊人记忆力 精神矍铄更胜从前

现年54岁的「冻龄女神」黎姿（Gigi Lai）昨日（2日）在社交媒体上分享了一系列为爸爸庆祝88岁生日的温馨照片与短片，一家四口齐聚一堂，其乐融融的画面，再次感动了无数网民。在黎姿的发文中，生日宴设于一间雅致的餐厅，场面温馨而隆重。黎姿与母亲、弟弟黎婴，一同为黎爸爸庆生，餐桌上不仅有舖满新鲜草莓的生日蛋糕，更有一个巨大的寿桃，周围还伴著许多小寿桃、花生及金箔点缀的糕点，气派十足。

黎姿在爸爸身边的每一天都令她成长

黎姿还为爸爸准备了一个用金粉写著「福如东海，寿比南山，生日快乐」的镜框，除了传统的祝寿食品，从照片中还能看到腊味煲仔饭、烧鹅、上汤浸苋菜等丰富佳肴，充满家庭温馨的味道。黎姿在帖文中写道：「亲爱的爸爸，祝您88岁生日快乐，您对中国文学的热爱深深感染了我，每一首诗、每一幅画作都是您精神的缩影。在您身边的每一天都让我成长，愿您常吟诗作画陪伴我们。」

黎姿带领大家为父亲高唱生日歌

在庆生短片中，黎姿像个小女孩般，站在父亲身后，一边拍手，一边兴奋地带领大家为父亲高唱生日歌，脸上挂著幸福满溢的笑容。黎爸爸在烛光前许愿，精神看起来相当不错。最令人惊喜的是，在另一段影片中，黎爸爸中气十足地朗诵了一段诗词，吐字清晰，思路敏捷，可见他身体非常硬朗，记忆力惊人。黎姿的3名女儿虽然没有出镜，但当公公吟诗时，听到有小女孩陪着吟诗的声音，相信黎爸爸的文学修养，感染了黎姿和孙女们。

黎姿分享与家人到珠海旅行照片

黎姿还分享多张与家人到珠海旅行的照片，黎姿带人家人去到珠海大剧院、富华里等地打卡，当然还有与细佬黎婴的合照，十分温馨，当中更见黎爸爸的山水画作。自从弟弟遭遇意外后，黎姿毅然在事业高峰期息影，接手其美容生意，并十多年如一日地给予无微不至的照顾，不少网民都赞黎姿为家庭多年来不辞劳苦：「强大的女人」、「人美心更美，不折不扣的美人「为了家人，放弃自己一生生命！」

