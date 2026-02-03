陈瑞辉分身准备MIRROR团歌兼演舞台剧 自荐做Stanley婚宴兄弟预咗搬搬抬抬

MIRROR成员陈瑞辉（Frankie）参演舞台剧《小男人周记》，今日与郑丹瑞、监制陈恩硕等出席西环记者会，有大批粉丝应援，宣布将于2月28日起作多场演出。Frankie演男主角「梁宽」，他与郑丹瑞（旦哥）一同受访，郑丹瑞明言欣赏年轻人的做法，笑言不用传授任何技巧，让Frankie与陈恩硕合作擦出火花，「我做观众就可以嘞！」

今年Solo出歌

Frankie就指十分紧张，「旦哥叫我放手去做，我是第3个人演梁宽，有前辈可以参考。」《小男人周记》IP强劲，「有压力呀！要非常用心地排练，已排练了个半月，练到脑里面会自动播音乐，特别是睡觉前、冲凉时，不只是自己唱的歌，拍档唱的歌也会播！」问郑丹瑞对Frankie的评价？他指没有到场睇彩排，「有好多人update我，是暗中监视！」Frankie暂定演13场（2月28日起-至3月底)，同时表示首日「打大佬」要演两场。Frankie曾演音乐剧《大象的告别式》，可有意专攻舞台？他称︰「是刚好收到旦哥邀请，舞台好玩，睇到观众即时反应。」郑丹瑞还是忍不住过两招，指Frankie要练习炉火纯青，在舞台上才能好好享受。

谈到MIRROR将推出团歌，Frankie表示要分身准备。谈到队友邱士缙（Stanley）与李炘颐宣布订婚，Frankie指当天收到对方亲自通知，问可觉得突然？他笑言︰「忙于舞台剧，没有去关心，知道他们恩爱、稳定，希望可以做兄弟，看Stanley如何安排！」又自荐做接待，「有一次做兄弟经验，好忙！要搬搬抬抬。」谈到年底举行MIRROR演唱会，队长杨乐文（Lokman）希望做户外跨年演出，问到12子之间有何想法？Frankie指大家会开会讨论，问他有何想法？他指今年会出一首歌，望在骚上演唱。