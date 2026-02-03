Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

佘诗曼认情人节有人约 想识邝玲玲进军泰国市场 接受外貌转变尽量保持状态：keep唔到都冇办法

更新时间：16:15 2026-02-03 HKT
发布时间：16:15 2026-02-03 HKT

佘诗曼与吴千语今日（3日）到尖沙咀出席化妆品牌活动，阿佘提到新年最期待放假，与家人一起好好过年，也希望马年可以遇到喜欢的角色和好剧本及拍多点好的作品给大家，而吴千语指今年多新尝试，希望2026年好似一只奔跑的马般全速前进，同埋好似马咁自由自在，热烈追求自己想做的事情。

佘诗曼马年最后一次露面

对于连续两日出席活动揾钱，阿佘表示今年好开心，自己和妈妈也身体健康，又有工作，希望明年也一样开心，她指会在7号拍广告，之后就收炉，所以今次也是最后马年前最后一次跟大家见面。笑指她收炉前也是拍广告揾钱，问到今年是否已赚了8位数？阿佘说：「我冇计到，但我觉得可以做到自己钟意做嘅嘢，系一件好幸福嘅事，《新闻女王》又播咗，而家希望《正义女神Themis》可以今年上。」

提到今年情人节，阿佘即表示「梗系有人约」，更指约了几个人，有圈内也有圈外人，又笑言「日日都系情人节，日日都咁sweet！」不过后来她解释只是约了几个女仔，但由于不是自己搞，所以未知是否有男人，笑问她是否去Speed Dating? 她即狂笑表示「唔系」，又指当日大家是相约在自己家中，不过相信她们也不会带自己不认识的异性来。

阿佘想了解邝玲玲

提到阿佘的粉丝邝玲玲早前来港时，再一次表示想约她，阿佘指对方fans Club也有找她，可惜时间上不合：「不过总有机会，佢应该成日都会嚟，（你约佢咪嚟！）系咪真㗎 ？我都想了解佢系一个点嘅人，喺Media见到知道好Nice，都好钟意笑同开朗，但未试过倾偈，如果有机会嘅话都几好。」问到是否想跟她合作？阿佘表示好，提到她可借此进军泰国，她即晒泰文讲「你好」。

佘诗曼指宣萱离开TVB是对方的选择

对于有网民将她不同年代的照片放在一起，指她这么多年也没有变过，阿佘即指没可能没变，但也要多谢大家的赞赏：「尽量保持，做到就做，成日都希望保持状态，但有时都好攰。（会唔会因为咁有压力？）冇压力，焦虑都冇用，呢个系现实，所以话尽量keep，keep唔到都冇办法，由佢自然地转变，都要接受自己转变，冇可能一出世到而家都系咁嘅样，我觉得唔同年纪有唔同魅力，所以做到自己钟意嘅嘢或者达到自己嘅梦想，一路都有目标，我觉得咁嘅人生系好精彩。」至于是否会接受整容？阿佘指接受，但自己是否敢做就不知道。

另外，宣萱最近接受陈志云访问时表示当年离开TVB是因拒绝擦鞋文化，阿佘指这是对方的选择：「我当年忙住拍剧，唔得闲做咁多嘢，当时真系好忙，一年363日都拍紧戏，都冇咁多时间去干涉其他嘢，我成日都觉得做好自己咪得啰。」

