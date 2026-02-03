Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

BTS光化门回归骚Netflix 3.21直播 隔3年多首以完整阵容公开演出

影视圈
更新时间：14:45 2026-02-03 HKT
发布时间：14:45 2026-02-03 HKT

Netflix今日宣布《BTS THE COMEBACK演唱会｜ARIRANG》将于3月21日，香港时间晚上7时，在该平台作独家全球同步直播。

巡唱明年杀入香港

演唱会将在首尔象征性地标「光化门」举行，并现场直播，为3月20日发行的新专辑《ARIRANG》造势，BTS成员RM、Jin、SUGA、J-Hope、Jimin、V与Jungkook退伍后，相隔3年多首次以完整阵容公开演出。BTS第5张新专辑《ARIRANG》探索他们的身份认同与根源。BTS将早前亦宣布《ARIRANG》世界巡唱，横跨34个地区、82场演出，足迹遍及北美、拉丁美洲、欧洲、中东及香港等亚洲地区。《BTS：天团回归》的回归专辑制作过程的纪录片，也将于3月27日于Netflix独家上架。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
影视圈
21小时前
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
生活百科
22小时前
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
生活百科
22小时前
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
社会
2026-02-02 13:00 HKT
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
生活百科
22小时前
大老山隧道电单车猛撼货Van尾 铁骑士倒竖葱插入车尾厢内｜有片
00:11
大老山隧道电单车猛撼货Van尾 铁骑士倒竖葱插入车尾厢内｜有片
突发
5小时前
27岁内地移民午夜强闯图强奸邻居 女事主扯阴毛滴凉茶4小时力保不失 被告认罪判囚5年半
27岁内地移民午夜强闯图强奸邻居 女事主扯阴毛滴凉茶4小时力保不失 被告认罪判囚5年半
社会
2小时前
前《欢乐今宵》主持罕现身大开黄腔  除衫狂撩前港姐亚军  忆郑少秋窝心往事极感触：我会记一世
前《欢乐今宵》主持罕现身大开黄腔  除衫狂撩前港姐亚军  忆郑少秋窝心往事极感触：我会记一世
影视圈
7小时前
一次大战期间使用的炮弹大小不一，事件中炮弹约20厘米长。
炮弹塞肛│法24岁男直肠疼痛求医 手术后发现一次大战炮弹
即时国际
5小时前
李龙基搬离与王青霞昔日爱巢 《东周刊》独家直击基哥隐居山旮旯「货仓屋」四野荒凉
李龙基搬离与王青霞昔日爱巢 《东周刊》独家直击基哥隐居山旮旯「货仓屋」四野荒凉
即时娱乐
6小时前