BTS光化门回归骚Netflix 3.21直播 隔3年多首以完整阵容公开演出

Netflix今日宣布《BTS THE COMEBACK演唱会｜ARIRANG》将于3月21日，香港时间晚上7时，在该平台作独家全球同步直播。

巡唱明年杀入香港

演唱会将在首尔象征性地标「光化门」举行，并现场直播，为3月20日发行的新专辑《ARIRANG》造势，BTS成员RM、Jin、SUGA、J-Hope、Jimin、V与Jungkook退伍后，相隔3年多首次以完整阵容公开演出。BTS第5张新专辑《ARIRANG》探索他们的身份认同与根源。BTS将早前亦宣布《ARIRANG》世界巡唱，横跨34个地区、82场演出，足迹遍及北美、拉丁美洲、欧洲、中东及香港等亚洲地区。《BTS：天团回归》的回归专辑制作过程的纪录片，也将于3月27日于Netflix独家上架。