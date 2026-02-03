男星「还俗」后退出娱圈继续靠样揾着数 街市遇热情老板娘「甜蜜互动」获主动送礼

昔日 「四叶草」男神李日朗，早前远赴印度，体验短暂出家生活，其后极速还俗，并宣布退出娱乐圈。他除了转型当上小颜术导师外，又加入了直播带货行列，而且不时拍片分享生活点滴。李日朗近年虽然长驻内地揾食，但他间中都会返港，跟一班粉丝互动，并向内地网民分享在港揾食购物好去处，近日他就到了深水埗逛街拍片，不止向网民介绍清甜多汁靓水果外，又因为高颜值获得老板娘赞他「靓仔」，而且还有折扣优惠，网民纷纷大赞香港街市的人情味。

李日朗「靓仔」有著数

片中的李日朗戴著帽子，桃红色衬衣配白色长裤，打扮时尚，运动感满满，当天他拍片带大家闲逛深水埗，又即场在摊档选购水果，他看中当中又大又圆的水蜜桃，当时两个售价约为65港元。正当他犹豫之际，女档主突然大赞他「靓仔」，并豪爽地表示：「靓仔三个卖你90蚊啦！」这个「靓仔价」让李日朗又惊又喜，立即决定购买。

相关阅读：前TVB爆红剧男星退出娱圈后惨况曝光 自己与家人相继罹癌 独撑巨额医药费：孤立无援

李日朗获老板娘热情加码送免费龙眼

当天李日朗被老板娘逗得十分高兴，不止买了水蜜桃，并加码选购了阳光青提，百分百是甜蜜互动，在交易的最后，热情的档主更是「优惠加码」，随手抓了一把龙眼送给他，并笑说：「送俾你食，唔使钱！」这番互动让李日朗感到非常窝心，观众大赞感受到香港传统街市独有的亲切感和人情味。

李日朗人生经历高低起伏，在2003年以歌手身分出道，凭青春剧《当四叶草碰上剑尖时》崭露头角，2015年凭「鬼哭神嚎版」《傻女》，让他从「过气艺人」华丽变身成「哭腔王子」，让李日朗重新为观众认识。可是之后星途平平，淡出幕前后，2025年曾一度短暂出家，还俗后疯狂开工吸金，一日打5份工，现时更要四围拍片，让不少网民要写个「服」字。

相关阅读：李日朗惊爆患胃癌 公开抗癌日常承受脸歪后遗 全面停工对娱乐圈心灰意冷