郭富城以「马年大使」身份亮相马会盛事 陈慧琳化身「财运吉星」劲歌热舞 农夫伙拍麦玲玲唱《风山水起》献祝福

由香港赛马会举办的年度贺岁盛事「马年赛马日 」将于大年初三 ( 2月19日 ) 隆重举行。歌影巨星郭富城今年首度以香港赛马会「马年大使」的身份，现身马场参与盛事，向大家拜年及送上祝福！郭富城表示：「作为马年大使，非常有使命感，希望把最大的祝福送给广大市民，一起分享过年的旺气和喜悦。」

Kelly事隔3年再临马场

今年「马年赛马日 」新春综合汇演星光熠熠！大会特意邀请到乐坛天后陈慧琳（Kelly）担纲表演嘉宾，与大家共贺新岁。Kelly将化身「财运吉星」以多首劲歌热舞震撼登场，向全场送上满满活力与新春好运祝福。同场亦有鬼马幽默的人气组合农夫FAMA首度亮相马场，除了大唱热门歌曲，更与麦玲玲师傅齐rap经典歌曲，其后一同为大家送上马年祝福及开运贴士，齐齐大放笑弹！

事隔三年再度亲临马场表演，Kelly难掩期待之情：「马年当然要一马当先入马场过新年啦！好开心今年可以重返马场，喺呢个特别又重要嘅节日同大家一起过新年，真心非常期待！三年前喺度表演嘅时候，现场气氛非常热烈，令我留下难忘嘅回忆，所以今次我都准备咗几首up beat嘅歌，要将满满正能量送俾每一位入场观众！」

农夫首次踏上马场表演台

首次于马场亮相的人气组合农夫FAMA紧接登场，献唱热门歌曲，以其鬼马独特的风格带动全场欢乐气氛。20年前，麦玲玲师傅以玄学家身份破天荒与农夫跨界合作，推出爆红Rap歌《风生水起》，至今仍是许多人心中的经典！今年「马年赛马日 」，农夫将再度伙拍麦玲玲师傅现场演绎这首经典人气之作《风生水起》，寓意大家新一年运势腾升、财源广进。对于首度在沙田马场演出，农夫表示：「第一次踏上马场表演台感觉特别新鲜！我哋好期待呢个舞台，希望用音乐同欢笑陪大家过个开心马年。祝每位观众新一年好似我哋同玲玲师傅合唱首歌咁，捞到风生水起、笑口常开！」麦玲玲师傅除献声合唱外，亦将为观众送上专属马年开运贴士及新春祝福。