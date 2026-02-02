徐小凤、陈美龄大赞《新龙门客栈》加入AI运用 载誉重演三场圆满收官

崭新粤剧《新龙门客栈》载誉重演 昨晚假西九戏曲中心完成一连三场(2026年1月30/31及2月1日)演出，三场皆全满，在观众掌声及喝采赞好之下圆满收官，除了赢得观众口碑，同时徐小凤、陈美龄、尹飞燕、吴美英、张德兰与夫婿杨伟诚、何文汇博士、查小欣等嘉宾专程入场欣赏。《新龙门客栈》上次首演，舞台呈现整间客栈，再以投影加声效，已令观众睇到哗哗声，今次即使重演，创意班主彭美施都加插更多新意，开场介绍一众演员出场，更运用AI人工智能，演员跃动于龙门客栈舞台，让观众一开场已惊喜。

武术总监韩燕明精心设计，突显每位文武生及刀马旦身手，轻功王莫华敏的轻功跳跃、演忠烈侠士梁兆明的稳打稳紥功架、梁振文的扇功、梁燕飞以水袖与廖国森对打一幕等，让观众睇得精彩。剧中饰演奸官郭德的符树旺的武功更大放异彩，最后由四大高手李龙、梁兆明、王志良及梁振文聨手以不同武功、武器围攻夹击符树旺，这一幕配上迫真刀光剑影声效，观众睇得肉紧！

观众不舍两度谢幕

完场时观众不愿走等谢幕，在热烈掌声下，一众演员与施姐一起两度谢幕，施姐表示：「必须先多谢观众买票入场支持，即使重演也等如重新演绎，希望观众每次入场都有新意及惊喜，还要武术总监韩燕明的武术设计及台前幕后全心配合，成就一出让观众回味的好戏！」李龙亦表示：「演出前大家都好紧张，转眼就已经顺利完成，希望带给大家有视听之余，继续支施姐作品！」

符树旺更妙喻施姐为武林盟主，他对观众说：「多谢各位江湖侠客来到我们武林大会，今晚虽然无酒无菜，但以薄艺呈献，更要多谢我们施姐这位武林盟主，希望好快江湖再见！」观众给这位大奸人热烈掌声欢呼，而武功了得的莫华敏更是怕丑仔一名，观众热烈拍掌给他鼓励，他表示这三日打得过瘾，多谢施姐给他们机会各自发挥。

尹飞燕、吴美英激赞有惊喜

昨晚徐小凤与陈美龄均抽空到场欣赏，她们分别入后台探班，小凤姐大赞好好睇，意料之外的精彩，各位演员也唱得好，施姐指她起用很多年轻小生花旦，推动年轻化，当然也要有李龙等前辈扶持。刚留在香港的陈美龄入后台探班亦大赞梁非同好靓女，她特抽空欣赏《新龙门客栈》，她大赞：「我睇到是传统粤剧揉合现代概念，感觉双重享受；同时看粤剧我第一次看到AI，所以觉得很新鲜。还有布景、灯光都很漂亮。施姐真的很有心思，将一个这么宝贵的中国传统，带到现代世界。」首演与重演都有来捧场的尹飞燕表示：「我觉得今次看比上次更加进步，我很欣赏每幕的出入位，将电影的元素放在粤剧，其实是很难的，今次各有表现的确做得好，我觉得已经把我们的粤剧带领再上一步，非常成功。」吴美英则表示：「每位演员都很投入，做到他本身剧中人的个性，而且整出戏紧凑了很多。这次有AI出现令我有一种很惊喜，整出戏节奏更加投入和顺畅很多，让观众感觉到电影和舞台、粤剧融合在一起，绝对值得赞。」