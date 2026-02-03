38岁「吴卓羲旧爱」狂发高烧终入院  插喉吊盐水影像曝光  身材展现「病态」惹担忧

现年38岁、「吴卓羲旧爱」张馨予，近日惊传健康亮起红灯，需紧急入院吊盐水。她透过社交平台分享在医院的照片，面戴口罩仍难掩倦容，并自曝近两个月内已三度发高烧，坦言体质变差，引发外界高度关注。

张馨予入院吊盐水

从张馨予上传的照片可见，温度计显示其体温超过摄氏38度，另一张照片则是她正在吊盐水的手，证实了她抱恙入院。张馨予在帖文中无奈表示，自从体重从过去稳定的106-110斤（约53-55公斤）降至100斤（约50公斤）后，身体防线便彻底崩溃，「一言不合就生病发烧」。照片中的她，眼底青黑与疲惫无处隐藏，憔悴模样令人心疼。

张馨予「病态」瘦削

事实上，张馨予近期的状态已引起不少讨论。在曝光的舞台排练照中，她身穿黑色紧身裤，一双腿瘦至皮包骨，瘦骨嶙峋的状态被形容已达「病态」阶段。这次入院，无疑将演艺圈为求上镜而极端减肥的代价，赤裸裸地摊在公众面前。

张馨予曾跟吴卓羲李晨拍拖

张馨予向来以出众外貌和火辣身材闻名，曾与男星吴卓羲及范冰冰旧爱李晨交往，情史一度比演艺作品更受关注。然而，她在2018年选择嫁给军官何捷，婚后生活低调而甜蜜。

张馨予公开维护军官丈夫

何捷被爆退伍后转职保安，年薪仅约15万人民币，有网民指他配不上张馨予。对此，张馨予在微博以「价值观是个好东西」八字霸气护夫，坦然选择爱情而非豪门的态度，赢得大批网民赞赏。

