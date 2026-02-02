李佳芯晒素颜零添加靓样 获封「零死角」女神 直言生活「频扑」谈修行

现年43岁的视后李佳芯（Ali），自去年宣布离开效力多年的TVB、回复自由身后，事业动向一直备受关注。她早前宣布自组工作室，又积极转型与圈中好友梁嘉琪、杨潮凯联手开拍片频道「H3O」，最近更有指她与前港姐徐淑敏（现名徐菁遥、Suki）老公黄浩签约了三部电影，工作可谓排山倒海。今日（2日) Ali 就在社交网发文自勉。

Ali获网民留言鼓励

Ali在社交网贴出两张自拍照，相中见她素颜上阵，零添加状态下，超近距离镜头几乎亦看不见毛孔，白皙无暇肌肤令人羡慕。Ali 露出微笑，并有感而发写道：「最近有点频扑，专注于频扑、也专注于处理事情，假若生活有太多无可避免、假若人生都需要一一体验，尝试发愿，把可以及有能力做的事专注做好，让它流动、随它转化，尽人事、也是在修行。」虽然Ali 未有透露遇上什么困难，但网民都纷纷留言鼓励她：「适当时候要放松一下」、「保重身体」、「尽了力就可以」，更有不少人大赞她美得如仙女下凡，获封「零死角」女神之一。