王菲、那英「天后推手」袁惟仁病逝终年57岁  8年前跌倒脑出血后成植物人  无数神曲成绝响

曾为天后王菲打造无数金曲、在华语乐坛举足轻重的台湾音乐人袁惟仁，今日证实因病离世。资深音乐人陈子鸿今日在脸书证实，「小胖老师」袁惟仁病逝消息，享年57岁，袁惟仁2018年在上海因意外跌倒引发脑溢血，抢救过程中发现脑部有肿瘤，经历手术后返回台东老家休养，卧病长达8年后于今日在家中离世。

姊姊发文证实袁惟仁离世

陈子鸿在脸书转发袁惟仁姊姊的发文内容，文中提到「小胖选择今天离开我们，我们尊重他的意愿，他走得平静，从此自由」，并表示将带袁惟仁回台北与父亲安葬在一起，选择一个有山有水他熟悉的地方。姊姊也感性地说，庆幸袁惟仁留下许多歌曲，想念他时可以听，并感谢所有帮助、关怀袁惟仁的朋友。

袁惟仁是「天后推手」

「小胖老师」的袁惟仁，在经历长达八年的卧病奋战后，于2026年2月2日在台东老家辞世，消息一出震惊两岸演艺圈，也让无数听著他创作成长的乐迷感到无限唏嘘。袁惟仁的一生是华语流行音乐黄金时代的缩影，从1991年与莫凡组成「凡人二重唱」出道开始，他便展现了过人的创作天赋，更曾两度蝉联金曲奖最佳演唱组合奖，随后他成功转入幕后，开启了身为「天后推手」的辉煌时代。

袁惟仁是那英王菲恩师

他最知名的是曾一手包办了那英进军台湾市场的关键歌曲征服。这首歌让那英成为首位入围金曲奖最佳女演唱人的大陆歌手，随后的《梦一场》《梦醒了》，《征服》更确立了那英「那式情歌」的霸主地位。 他为王菲创作的《执迷不悔》（国语版），将王菲那种空灵又倔强的特质发挥到极致，成为王菲音乐生涯初期最重要的代表作之一。他也是 S.H.E 出道早期的重要制作人，他为她们量身打造了多首金曲，成员 Ella 更是多次提到袁惟仁对她们音乐启蒙的影响。

袁惟仁曾当《超级星光大道》评审

除了幕后制作的丰功伟业，袁惟仁在2007年担任《超级星光大道》评审期间，以一身简约装束与专业精辟的讲评风格走红，那句温暖却充满力量的经典口头禅「加油好吗？」，更成为鼓励无数音乐追梦人的动力。

袁惟仁二度跌倒变植物人

尽管演艺事业成就非凡，袁惟仁的晚年却与病魔缠斗得极为艰辛，自2018年在上海意外跌倒引发脑溢血后，健康状况便急转直下，后续更因二度跌倒而陷入长期昏迷被判定为植物人，八年来在台东家人的照护下度过余生。和前妻影星陆元琪也在2018年离婚，一双子女跟著母亲生活。

