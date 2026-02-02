「牛杂妹」李亦乔挥别小产阴霾再度怀孕 IG报喜「再次听到心跳声」：不敢太开心

曾于2015年参选香港小姐、有「牛杂妹」之称的李亦乔，于2024年与圈外男友举行婚礼，二人一直希望生小朋友，惟2年前经历不幸小产的伤痛。今日（2日）她在IG宣布再度怀孕，并分享了一张与丈夫的温馨合照，相中她腹部微隆，丈夫则手持超声波照片，二人一同迎接新生命的来临。

李亦乔走出阴霾喜迎新生命

李亦乔在IG上发表长文，细诉再度怀孕的复杂心情。她忆述两年前曾听过宝宝的心跳声，却不幸失去的沉痛经历：「2年前，曾经我听到过最悦耳的心跳声，可是突然的，那个声音离开了我……」她坦言自己为此低迷了好一段时间。在事隔近600天后，她终于再次听到了那美妙的声音，她写道：「我和我老公都哭了，开心了一会儿，又不敢太开心，怕突然的，这一切都会消失…」直到一次次的产检，看著BB健康长大、手脚跳动，才让她们真正放下心头大石，相信BB真的回来了。

相关阅读：「牛杂妹」李亦乔结婚丨穿低胸婚纱性感注册！巨钻婚戒闪爆 嫁太子爷男友从此「改名」

李亦乔孕吐感辛苦

李亦乔也向腹中宝宝温情喊话：「Hello Bb，你好，谢谢你选择了我们当你的父母。」她坦言怀孕过程并不容易，虽然孕吐辛苦，但只要是宝宝健康的证明，她都愿意承受。初为人母的她虽然感到害怕，但承诺「为了你，妈妈会勇敢」。文末，李亦乔幸福地与宝宝约定：「这一次，约定了，我们8月见。」并加上了 #新手父母、#我怀孕了 等标签，字里行间充满了对新生命到来的感恩与期待。

相关阅读：「牛杂妹」李亦乔结婚丨婚前小产遇人生巨变！「家人」被突袭重伤 走出阴霾迎幸福婚姻

李亦乔曾参加香港小姐

现年32的李亦乔，原名李美琪。2015年，她以元朗一间牛杂档太子女的身份参选香港小姐而为人所知，并获得「牛杂妹」的绰号。虽然最终未能晋身决赛，但她凭著甜美的外貌成功加入演艺圈，曾参演《爱•回家之开心速递》等剧集，并在网络剧《向西闻记》中担任单元女主角，演艺事业多方面发展。