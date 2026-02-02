84岁卢海鹏真实健康状态令人心酸  落楼梯脚震脚软需搀扶  神情呆滞无奈冷对粉丝

现年84岁的TVB搞笑始祖卢海鹏（鹏哥），日前于尖沙咀文化中心音乐厅圆满举行「卢海鹏鸣金收咪演唱会」。当晚他施展浑身解数，为观众带来无数经典金曲与重量级笑弹。演唱会获一众巨星拱照，除了有黄日华、苗侨伟、戚美珍等好友落力献唱，周润发（发哥）更在开骚前亲临后台为鹏哥打气，足见其在圈中的崇高地位。

卢海鹏真实健康状态惹担忧

然而，台上的精灵活泼与台下的真实状态形成巨大反差。演唱会结束后，有网民拍到鹏哥离开会场时的情况，其健康状况令人担忧。从影片可见，鹏哥在耗尽心力完成演出后，已是筋疲力尽，神情略显呆滞。当他走下一小段阶梯时，步履蹒跚，双脚更出现脚震脚软的情况，需要紧紧扶住扶手，而身旁的工作人员也必须从后搀扶，以防万一。

卢海鹏神情呆滞

面对沿途热情粉丝的合照要求，鹏哥也显得有心无力，只能缓步走向座驾。当他艰难地蹒跚上车后，面对车外大量粉丝递上纪念品要求签名，他也看似无力满足粉丝的愿望，只能在车内向大家挥手示意，场面令人心酸，足见整晚的倾力演出对这位84岁老将的体力消耗极大。

卢海鹏已有揾食后路？

虽然鹏哥宣告「鸣金收咪」，但一众好友早已为他设想好「退休」生活。在演唱会上，好友苑琼丹（苑仔）便开玩笑地为鹏哥铺好「后路」，提议他之后跟自己到内地开直播带货，齐齐掘金。苑仔更笑说：「我已经帮鹏哥你谂好收咪后嘅出路，就系同我一齐去卖货……你只要栋支咪喺度，大家一定买，因为『卢海鹏支咪，永远冇失威』！」。

