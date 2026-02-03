陈彦行认秘密生女后大方晒家庭生活 4岁女儿自信爆棚超爆笑：因为我靓 老公身份仍然成谜

现年49岁的陈彦行自2024年被爆出已秘密生女后，虽然对老公的身份依然保密到家，但对于分享家庭生活则变得越来越大方。昔日对女儿样貌极力保护的她，如今不时在facebook分享母女日常，让大家一同见证女儿的成长。

陈彦行为女儿打扮靓靓睇戏

近日，陈彦行再于facebook上载了女儿的可爱照片及影片。从照片中可见，女儿精心打扮成电影《优兽大都会2》中的兔仔警员朱迪（Judy Hopps），造型维妙维肖，相当可爱。其中一张照片中，女儿站在《优兽大都会2》的宣传布景板前，手持戏票，原来是陈彦行带她去看电影。

陈彦行女儿童言童语萌翻网民

在另一段影片中，陈彦行问穿著朱迪戏服的女儿，老师送了甚么给她。女儿一脸认真地拿出老师送的卡片，并用童言童语解释获老师赠礼物原因：「呢个系因为我靓」，天真烂漫的回答让镜头后的陈彦行也忍俊不禁。女儿还解释另一份礼物是因为卡片盒子「烂咗」，童言童语萌翻一众网民。陈彦行亦在帖文中感谢老师，大赞：「老师真系好有爱心，畀咗好多信心佢。」

自从公开为人母的身份后，陈彦行乐于分享女儿的点滴，从可爱的打扮到天真的对话，无不流露出满满的母爱。网民们纷纷留言大赞女儿可爱，并表示很高兴看到陈彦行享受家庭生活。

