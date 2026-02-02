前ATV忠臣藏节目纪念金牌近30年升值逾10倍 挣扎金价飙升套现 网民：无钱开饭先卖啦

年过70岁的《今日睇真D》主持「大姐明」林建明几年前已趁搬屋断舍离，清走不少物品，有用的又会送人。近日林建明有见金价屡创新高，虽然有回落迹象，但曾创下每盎司 5,595.41美元的历史新高，林建明有见及此心郁郁，在网上问网民意见，是否应该套现。

林建明苦恼问网民意见

林建明日前在FB上载一张《今日睇真D》金牌，她苦恼问网民：「金价飙升，近日又创新高！也想把这个熔掉，但又有些不舍！可否给我一些意见呢？去或留？」引发网民热议，反应两极给予建议。

林建明展示的椭圆形的金牌刻有《今日睇真D》标志，目测金牌底部用木材垫底，是林建明于1996年生日时，获节目组集资订制足金「金牌记者证」，当年价值6,000多元，估计约重2盎司。与现时按高位计算，已升值逾10倍。

林建明亚视辉煌时代见证

大批网民为金牌给予林建明意见，有人认为节目已结束多年，是象征亚视辉煌时代的珍贵回忆，是无价之宝，不能用金钱衡量：「留，见证历史，美好回忆，无价宝！」、「无钱开饭先卖啦」、「大姐ming又唔系无钱开饭，留低佢喇」。另有网民建议拎去拍卖：「拍卖，会有亚视谜要」、「价钱好，身外物，卖咗换现金最好」。更有网民搞笑指如不是真金就尴尬，林建明也有回复，如非真金都不会收。

