谭嘉仪爱宠「云呢拿」成就解锁做网红 孔德贤工作周围飞唔敢领养新猫

谭嘉仪、孔德贤（Danny）、陈熙蕊（Blossom）日前以推广大使身份，出席「宠物似主人型」金宠奖红地毡颁奖典礼，联同表演嘉宾梁栩宁（Haily）及大会司仪潘盈慧，风雨不改与公众共倡宠物关怀。虽然活动期间春雨绵绵，但无损参加者兴致，Blossom表示：「今日参加这个慈善活动非常开心，十分有意义，可以见到各式各样的宠物例如羊、鹦鹉等等，扩阔了我对陪伴动物的认识。虽然天气有点美中不足，但大家的热情丝毫不减。」

陈熙蕊冒雨撑宠物慈善活动

谭嘉仪首次带同爱猫「云呢拿」公开亮相，她惊喜表示：「云呢拿一点也不怯场，甚至很有做网红的潜质，而且她的身体真的很暖，我抱着她时犹如抱着一个大暖包！我在家中和云呢拿经常形影不离，她是我舒缓工作压力的重要伙伴。」Danny透露除了现时饲养的爱犬「风风」外，亦有领养新猫的念头，不过因工作经常出国，至今仍谨慎考虑，他呼吁公众：「饲养宠物是一生承诺，必须认真评估自身生活模式与环境，避免因冲动而导致弃养。」

久未公开献唱的Haily落力演出，心情兴奋，期待观众评价其歌艺是否有进步，并透露：「因弟弟鼻敏感而无法养宠物，但内心一直渴望拥有一只猫，因此对参与今次活动推动动物权益深感鼓舞。」活动期间一直下雨，幸好主持潘盈慧经验丰富，顺利完成每个环节，阿盈说：「有一个参赛者系3岁小男孩，这个小男孩同狗狗在台边等待出场，他突然走埋嚟笑住叫我姐姐，可爱到晕，就算正在下雨也彷如太阳出来了，即刻俾佢融化咗！」