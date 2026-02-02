金多宝｜古天乐阿Sa客串致敬港产片 翁子光答谢许冠文就剧本提意见

导演翁子光首部贺岁喜剧电影《金多宝》将于2月13日（年廿六）上映，主演阵容包括金燕玲、钟雪莹、MIRROR成员吕爵安（Edan）、李尚正、杨诗敏（虾头）等，邀得许冠文、古天乐、鲍起静、蔡卓妍、陈辉虹等惊喜助阵。

翁子光碌爆友情卡

金燕玲饰演家中殿堂级的母亲角色，而她的丈夫一角同样需具份量与亲切感，因此林氏一家的「隐藏大boss」就像精神支柱般的存在，翁导透露：「呢个角色非许冠文莫属！」两人曾在《风再起时》合作，许冠文更摘下金像奖「最佳男配角」奖项。翁导认为：「自从《破·地狱》之后，许冠文成为新一代观众心目中香港『戏骨』代表，佢绝对系香港演员嘅一个符号。」翁导形容，许冠文虽然是特别客串，仍相当紧张，开拍前多次与他讨论剧本，现在既温暖感人而又惊喜的结局，正是由许冠文建议。

此外，翁导及古天乐常常私下讨论香港电影的现况，他形容是「跟住佢后面奔跑」。之前有人纷纷猜测借钱给翁导演开拍《正义回廊》的K先生正是古天乐，翁导提到：「古天乐唔单只系演员，更加系全面嘅电影人。」透露古天乐二话不说答应客串《金多宝》。对翁导来说，古天乐象征对香港电影的扶持，亦成就两人首次结片缘。另外，翁导早已期待与阿Sa（蔡卓妍）在喜剧上合作，他感激阿Sa在百忙之中抽时间客串，致敬香港电影。

而其他重量级演员，例如鲍起静、陈辉虹等，都是翁导好友，他们的加入带来亲和力。翁导强调选角过程意外地顺利，「呢班演员本身就易令观众『有感觉』，无论网络世界或者日常，都令人觉得熟悉而温暖。仲有好似张锦霞带来强烈亲切感，缩短咗同观众嘅距离。」

提到自资拍电影，翁导不讳言当下香港电影处于低谷，观众习惯看短剧，不爱看长片，他的想法却是：「衰到贴地都要拍！」他不希望嗌高调口号，望作品体现这份精神，「香港观众永远喜欢睇香港电影，只要拍得好，佢哋就会入场支持，好似《破·地狱》、《九龙城寨之围城》就证明咗呢样嘢。」