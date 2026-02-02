叶蒨文孖曾展望内地开骚揾真银 连环狂咀晒恩爱

叶蒨文（Sophie）与曾展望（GM）因《女神配对计划》而爆红，二人在节目完结后多次公开拍拖，更以情侣档身份出席商演活动。昨晚（1日）叶蒨文与GM、以及另一对「CP」罗毓仪、林俊其、蔡思贝在广州举行《Share Me Your Love》音乐会，二人在台上多次连环锡锡，大放闪光弹，相当恩爱。

罗毓仪、林俊其不甘示弱

叶蒨文与曾展望以情侣档现身音乐会，二人分别唱出《就算世界无童话》、《三生有幸》、《女神恋爱脑》等多首冧歌，每当一方在献唱时，另一方都不时做出心心手势以示支持，场面甜蜜，二人更一度手拖手落台与观众近距离接触，叶蒨文更主动锡男方面颊，其后，GM在徇众要求下又大方锡了叶蒨文的面颊一下，再追加锡咀，恩爱程度爆灯，即是引起全场起哄。而另一对「CP」罗毓仪与林俊其亦不甘示弱，合体演出期间不乏甜蜜互动，林俊先突袭锡女友额头，其后在观众要求下再咀对咀锡锡，高调甜蜜放闪。网民对于这两对CP都非常受落，并纷纷留言表示：「期待他们早日拉埋天窗」、「真系好sweet」、「拍住拖揾钱真开心」。