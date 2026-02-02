90年代性感女神晒腿行街市变熟客 买餸获档主「免单」一个举动泄真实人品

90年代性感女神张慧仪曾淡出娱乐圈，并到内地发展健康食品生意，直到疫情前才复出。张慧仪2003年与未婚夫分手，并领养患有先天性心脏病的儿子Hanson，之后在马来西亚、内地、香港多地生活。张慧仪近日在小红书分享影片，见到其贴地到街市买餸一面。

张慧仪行街市治愈心灵

55岁的张慧仪在内地生活期间，似不少师奶与街市的店主相熟，见到张慧仪近日在小红书公开的新片，表示：「『仪』起买菜丨老熟人的菜场干货，比起逛超市，我更爱菜市场，在这里逛的是生活，治愈的是心灵，忙碌一周，大家记得好好放松呀！#广州 #这地我熟 #菜市场里的人间烟火」。

影片中见到张慧仪皮肤紧致，穿上黄色针织上衣衬紫色短裙，以及贴身Leggings穿梭街市，每一档的店主都认识她，有干货店的店主见张慧仪每样买少量，便表示不收钱，而肉档老板同样相熟，与张慧仪有讲有笑。最夸张的是菜档阿姐，记得张慧仪之前漏低攞葱，补回给她。

张慧仪亲切没架子

张慧仪未有因艺人身份而与人保持距离，后而在路边菜档买芫荽时，一度踎低亲自拣菜。不少网民见状大赞张慧仪没有架子：「姐姐好接地气」、「她人很亲切，没架子」、「你的手脚好修长呀 腰又细，腰型好靓呀羡慕你呀慧仪姐姐」、「腿也特别细」、「姐姐状态好好，头发也浓密」等。

