金多宝｜李尚正杨诗敏第一次演夫妻 宁嗌大交唔加Kiss戏｜专访

李尚正（阿正）、杨诗敏（虾头）第一次合拍贺岁片《金多宝》演夫妻，火花四溅，虾头曾经作客阿正主持的《香港奇则3》，阿正︰「系㖞！𠮶次我带你去『姑婆屋』，系睇到几鬼投入！」虾头反击：「我细细个睇你啲嘢，尤其同星爷合作嘅电影。」她形容阿正喜感呈现属于「慢」，「同我啱啱相反！我拍喜剧会研究演员唔同嘅表现方式，佢畀我唔少启发。」两位喜剧演员戏外谈起伴侣相处之道，也是妙语如珠。撰文及摄影︰李志宏、场地︰K11 Art House

阿正抛书包

两人演夫妇却像贴错门神，误会频生，笑称嗌大交戏份，火花四溅，比Kiss戏、床戏更「止瘾」，阿正解释：「情侣、夫妻成日有呢啲问题！就系『以为』对方明白我、『以为』对方了解我，『以为』对方唔爱我。慢慢双方就乜嘢都唔讲，距离就系咁产生。有本书叫《我可能错了︰森林智者的最后一堂人生课》，一定要睇 ，相处就系唔好咁多假设，唔好咁多『以为』！」虾头有疑问︰「咁一段关系，唔系要有距离咩？」阿正解释︰「我嘅『距离』，系要了解拍档去到点样嘅地步？首先我要定一条界线，超过咗就有反效果。我唔会过份到要知道你嘅初恋系边个，点解分手……真系乜嘢都要问到底？我知你有秘密㗎，而我唔需要知道秘密嘅内容。」

虾头灵机一动︰「《金多宝》我哋嘅角色，林肯、唐文珊就系冇定呢条线，不停喺『你接受唔到我，我又以为你点点点』轮回。」阿正：「现实中最难系『看见』对方，而唔系『改变』对方。你要了解对方，自己都要画条线，乜嘢要保留，边啲嘢要坦白，呢种互动先会舒服。沟通唔系说教、浪漫理论，系练习。你要练习点样表达自己，练习了解对方。」虾头认同：「情侣、夫妻每天都要有固定沟通时间，倾吓生活琐事，等对方知道『我聆听紧你』。」

虾头、阿正初次合作拍电影《金多宝》，有大量对手戏。

钟雪莹在《金多宝》中演虾头、阿正的女儿。

虾头曾经作客阿正主持的《香港奇则3》，节目介绍香港住宅装修布局。

沟通要有幽默感

阿正补充︰「沟通入面要有幽默感。生活太艰难，若笑笑口面对，好多问题就唔使咁尖锐，系感情嘅润滑剂。」虾头补助：「幽默要捉得好准，过度嬉笑可能变成逃避。真正嘅以幽默应对，系你知道『痛位』喺边，仍选择去理解去回应。」《金多宝》谈两性相处之道，也触及死亡主题，阿正︰「导演翁子光呢句对白我好有共鸣──死亡系避免唔到，所以要好好生活。村上春树话斋，『死和生不是对立的两极，死是以生的一部分存在著』。」虾头：「仲有『接受』！接受失去，接受无常，接受自己有所恐惧。死亡唔系结束，系提醒我哋期待下次拥抱，珍惜下次讲我爱你嘅机会。」

两人拍完《金多宝》，对现实生活中的感情可有帮助？没有拍拖的虾头说：「阿正成本百科全书咁，呢次合作之后，我觉得自己靓咗，开朗咗，健康咗，吸引异性都易啲！」阿正：「我吹水就叻！上面啲嘢都系睇书睇返嚟，纸上谈兵呀！」

虾头指亲密关系最易「错频」，「因为双方太熟，所以乜嘢都唔讲。」（《金多宝》电影剧照）

金燕玲是《金多宝》核心，维系家庭和睦。

钟雪莹、吕爵安在《金多宝》有感情线。