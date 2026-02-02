黄浩然关宝慧「蚀住做」撑小剧场 合作《我们的青春日志》擦出新火花 ｜名人杂志

黄浩然继参与《三．八》后，舞台剧演上瘾的他，最近加入长寿音乐剧《我们的青春日志》，虽然在本月16日开始只作10场限定演出（每星期两场），但为了带给观众不同的感觉，特意加了自己的想法在角色中，令「高立仁」更活泼，同剧拍档关宝慧也大赞这位舞台剧的新手勤奋专业，认为他的加入为演出注入了新火花，让她在百场演出后仍能探索角色新可能。撰文︰霍淇、摄影︰林宾尼

跳出既有框架

今次加盟《我们的青春日志》音乐剧，黄浩然指因机缘巧合下认识该剧的主脑人陈恩硕，两人便合作《三．八》，由于反应非常好，自己也开始热爱舞台剧，之后对方邀请自己来客串《我》剧，虽然剧场的规模与《三．八》相差很远，但浩然觉得在这个小戏棚中，栽种了很多人的梦想，「我觉得挺好玩，又刚刚有一个空档，加上知道是关宝慧，所以毅然地答应了。」浩然演的是关宝慧演的「严校长」之旧情人，这角色之前亦已有11名个男演员做过，但他就坦言没有压力，因看过过往演出后，觉得这角色是一个比较拘谨和沉实的人，所以会去想如何在一个特定的框框里面带给观众新鲜感，故今次就以一个比较Chill的方式去演，已演出过百场的关宝慧亦对浩然对角色的设定赞不绝口，认为这样很帮到角色和戏剧表现。

黄浩然加盟《我们的青春日志》演关宝慧的旧情人，为本剧注入新元素。

两人一拍即合，关宝慧更激赞浩然勤力又专业。

黄浩然笑指当初带两个儿子来看《我们的青春日志》，事后儿子反问他为何身为演员却没有演过舞台剧？点醒他的舞台梦。

黄浩然因之前参演《三．八》而开始热爱舞台剧。

赞浩然专业勤力

首次跟浩然合作，关宝慧坦言很喜欢对方，因觉得他是一个很勤力和专业的人，她指浩然演的角色虽然看似很简单，但其实不是，因为有很多细微的事情要记，而他也曾讲过大家若可以的话，想大家回来跟他排练，至于是否有提示予浩然这个舞台剧新手？关宝慧说，「我跟他说一定要熟，因为舞台剧若不熟就不行，演出时还要在想下一句是甚么，那就很大件事，所以一定要熟得好紧要，而他也很好，也很紧张这剧，所以亦疯狂排练，这是我很欣赏的。」浩然解释不停排练的原因是希望跟大家和舞台熟络后，出来的效果会好一点，「我知道很多跟我对手是新找来的演员，有些也是素人，我也有跟他们说，上这个舞台是找寻快乐，不是说很紧张很害怕，我希望大家都在一个很开心、很好的环境里面去呈现这件事，因为只有我一个享受是不行，我想大家都享受。」

黄浩然、关宝慧于《我们的青春日志》的角色一个活泼、一个严肃，竟也擦出新鲜火花。

关宝慧对今次新拍档黄浩然赞不绝口。

互相启发

关宝慧又赞今次浩然也为角色注入了比较活泼的元素，与自己的严肃有着反差，「我做了100多场，每一场自己都在探索中，但他又启发到我，令我可以再找到更多东西，可以再给多些予对手，看看对手怎样去接，我觉得真的很好。」经过这次合作之后，关宝慧也对浩然另眼相看，她谓本来觉得对方是一个很文静的人，但原来他很跳脱，也会哄得人很开心，再加上勤力又靓仔，简直是完胜。对于剧中要唱歌，浩然指自己一直有学唱歌，所以还可以，更自爆当年签杜琪峰的时候是做歌手，只是后来拍戏就放低了唱歌。

同样喜爱演戏的两人，觉得很多事情未必需要衡量回报去做。

关宝慧演《我们的青春日志》已超过百场，汪阿姐、家英哥等不少圈中好友都捧过场。

为梦想不计回报

在小戏棚演出，虽然两人坦言收入与付出是不相称，但浩然与关宝慧指这个剧场包含了很多人的梦想，浩然坦言看到这里的人都很有火，就觉得很多事情也不是衡量回报去做，是因为大家真的很喜欢做戏，关宝慧也认同，觉得有一个剧场可以每天回来演戏，是一件很幸福的事情，而两人也知道监制要营运几个小剧场确实是不容易的事情，所以就算「蚀住做」，也需要去支持。舞台剧中有了黄浩然这样一位欢喜冤家，现实中的关宝慧也一直渴望有个伴，她笑指现在的愿望是希望可找到像浩然一样的好男人，至于觉得绯闻男友黄日华如何？她笑指不想再答，因已足足被人问了5年！＋

关宝慧拒再提与黄日华的绯闻，笑言已被人问足5年。