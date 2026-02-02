Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

原来视咁的丨《唱钱》带旺坤哥翻热《思觉失调》「报东张」揭撞车碰瓷惹社会关注

影视圈
更新时间：18:15 2026-02-02 HKT
发布时间：18:15 2026-02-02 HKT

TVB全新节目《唱钱》上星期六首播，口号为「唱钱大战，音准兑现」，比赛讲求三不︰不设评委、不需感染力、不求有台风。参赛者顺利唱过9关，就有机会赢取10万蚊奖金，无花无假。极具创意的节目首集请来唱得之人坤哥吴业坤担任「试玩专员」示范游戏玩法。节目中他自诩「慈云山刘浩龙」翻唱刘浩龙作品《思觉失调》，以接近零失误，完美取得音准94.9%、拍子99.4%的超好成绩。连过5关后，于第6关以毫厘之差失陷在《十面埋伏》之下。节目录得16点收视，逾103万观众捧场。

唱《十面埋伏》落败的坤哥（下列左），在直播间与Plan V大合唱。
组合Plan V担任chatroom小编，跟一班网民互动。
节目首播成绩令人满意，其实收视只是「面个浸」。要知道TVB近年积极推动节目数码化与网上互动升级，全方位布局数码媒体，已走在各大媒体竞争对手前头。《唱钱》同时加入直播互动功能，由《声梦2》歌手组成的组合Plan V担任chatroom小编，于节目播出时跟一班网民互动，镜面及网上两路齐发，发挥OTT平台myTV SUPER逾1000万用户的优势，观众的互动热度由节目开始时的21万以倍数递升，1小时内激增至53万，互动热度足足升超过2.5倍，网上先下一城。

「暖男爸爸」陈奕隽挑战《唱钱》，获Eric Kwok赞好有感情。
《东张西望》一单疑似汽车碰瓷党的报道出街后引起社会哗言。
接住坤哥连过5关的精彩回播，数日间在YouTube已逾13万收看之数，连带社交媒体网民再次掀起「坤哥能力」是否被低估的讨论。至于本尊刘浩龙都有拍片回应，亦令《思觉失调》的原唱MV瞬间被「翻热」，不少人如笔者般，都专诚上网一听再听。这类藉节目二度引起话题，反复带动点击，正表示TVB拥抱数码年代的决定正确，达到藉节目收视引流点击率的终极目标。所以话《唱钱》的初步成功，并不止在于收视。

致力为民发声

另外，TVB近日连翻引起话题，除综艺节目《唱钱》外，王牌资讯节目《东张西望》日前由一单疑似汽车碰瓷党的调查报道，一石激起千层浪，事后多名同类苦主陆续现身举报，掀出怀疑有集团藉交通事故，追讨受害人天价赔偿。报道出街后引起社会哗然，同行媒体争相追访，警方亦接手调查事件是否涉及诈骗。记者会上警方发言人不点名感谢《东张》将事件曝光，令一班徬徨苦主获得协助。《东张》的调查报道一直秉持不哗众取宠，致力为民发声的宗旨，在过往的多宗社会议题中已获得证明。有事「报东张」更成为小市民挂在口边寻求公义，有冤有路数的代名词。

