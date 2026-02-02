原来视咁的丨赖慰玲大赞吴伟豪老窦味浓 孖陈晓华轮流嫌弃何广沛

娱乐访谈节目《一周星星》，每集将瞄准影视圈及歌坛等焦点人物进行访谈，4大主持：许文轩、王镇泉、潘盈慧、区永权轮流为节目访问艺人。昨晚播出的第8集嘉宾阵容鼎盛，除了有剧集《非常检控观》的马德钟、赖慰玲、吴伟豪及陈晓华，还有身份成谜的《中年好声音4》艺人代表——「狮子王」、「猫女郎」、「企鹅人」及「白羊君」。

陈晓华和赖慰玲不约而同直指吴伟豪老窦味浓。

赖慰玲、马德钟、吴伟豪及陈晓华，到《一周星星》受访。

赖慰玲直指何广沛做老公好唔可靠。

今集绝对可以用「嘻嘻哈哈」形容，两组受访嘉宾均笑料极多！向来爱向嘉宾发问刁钻问题的《一周星星》，先向《非常检控观》的赖慰玲及陈晓华问了一个爆笑假设性问题：「马德钟、何广沛和吴伟豪，拣谁做爸爸、丈夫和儿子？」，结果赖慰玲及陈晓华竟不约而同直指吴伟豪「老窦味浓」；至于何广沛则同时被2人嫌弃，赖慰玲：「我唔会畀何广沛做我老公，佢好唔可靠，成日好似油条咁，佢好钟意吹水呀……」陈晓华：「我会忍唔住成日都闹佢。」

马德钟肉紧还原经典对白。

4位面具艺人接受主持各种「刁钻大逼供」。

问到绯闻对象是否圈中人，「狮子王」与「猫女郎」陷入Hang机状态。

另被赖慰玲及陈晓华一致「裁定」为「搞笑开心果」的马神，在节目中还会亲身「神还原」坊间热爆的经典对白：「全部嘢都系我做嘅！」、「求你鞭打本王」、「扣你五十分」，肉紧程度更远胜「原著」，极度爆笑；马神还会大方回应「万能Key」之谜，制作组更实测了马神「万能Key指数」。4位演员又轮流大爆自身及合作过艺人的搞笑小秘密。

「狮子王」疑似多绯闻

至于《中4》4位面具艺人，接受了主持许文轩（Edmond）各种「刁钻大逼供」，让更多人能掌握更多关于4人真实身份的线索。其中一条问题最惊爆的答案，4人不约而同表示曾在节目中穿水着上阵，当中「白羊君」更扬言「每年都着一次」，全场爆笑。当Edmond问到他们的另一半或绯闻对象是否圈中人时，「狮子王」与「猫女郎」同时陷入hang机状态，更互望寻求协助；眼见2人陷入胶着状态，Edmond发功直接指出「狮子王」疑似劲多绯闻，令到「狮子王」进入静止画面，相当爆笑！4位艺人更大谈戴面具唱歌体验、参赛期间是否真如传闻所指有「争歌」情况。