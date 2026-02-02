36岁女歌手台上惊传昏倒惊悚画面曝光 强忍不适硬唱疑因一原因玩命开工

曾参加内地综艺节目《乘风破浪第三季》（浪姐3）的36岁女歌手于文文，近日到贵州出席商演期间，疑因身体不适，演唱歌曲《体面》后转身，即在台上失去意识，瘫软倒在地上，吓坏工作人员及现场观众，其官方微博之后发文，交代于文文情况。

于文文多次捂胸口

于文文早前曾公开2月行程，今日要进行广告拍摄、2月5日出席北京的颁奖礼，之后有综艺节目录影。但于文文昨日（1日）到贵州安顺市进行商演，未知是否因当地气温过低，于文文在舞台上演出期间，已见到状态不好，曾出现频繁眨眼、身体不稳等情况，更多次捂住胸口及扶腿支撑，强忍住不适唱完歌曲。

但于文文演唱完一曲后，转身走向台边时，直接蹲在舞台，有工作人员察觉有异，曾试图上前搀扶于文文查询其情况，没料到于文文突然丧失意识，直接瘫软倒下，鼓手及多名工作人员即冲向于文文，并将灯光收暗，用担架抬走于文文送往医院治疗。之后由台湾男星吴克群暂代演出救场。

于文文住院观察中

于文文送往医院治疗后，其所属工作室深夜在微博发文，指于文文没有生命危险：「目前没有生命危险，仍在住院观察中，感谢大家关心」，但未有交代细节及病情。而有网民翻出于文文早前亮相节目时已身体不适，多度出现咳嗽症状，但助理未有特别关注。又有网民提到于文文有低血糖病史，怀疑因衣著单薄又身处低温环境，令身体加重负荷。

网民慰问于文文

不少网民对于文文情况留言慰问：「是否要把病情交代清楚，只说一句『没有生命危险』，到底是甚么意思」、「务必带她去做详细的全身健康检查」、「请一定要把身体健康放在第一位」、「不要再安排这种无法好好休息的工作行程」、「看她倒下去那一刻心都碎了」、「照顾好她好吗？一切以于文文的身体状况为重」。

