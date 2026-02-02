潘梓峰 莫家淦望一年回本 开Pickleball球场 获姜涛撑场超惊喜丨名人杂志

Pickleball（匹克球）最近成为新兴运动，结合网球、羽毛球和乒乓球元素，规则简单容易上手，因而成为近来大热运动之一，谭咏麟打造的明星足球队旗下跳唱组合「老六兄弟」成员潘梓峰（Bryan）和莫家淦（Keith），近日伙拍一位友人，三人在观塘合资开设室内Pickleball球场；开业2个月，吸引不少艺人捧场，包括陈庭欣、姜涛、谭咏麟、黄日华、许廷铿和吴若希等。日前，二人接受《名人杂志》访问，并分享创业的点滴。撰文：娱乐组 摄影：林宾尼

潘梓峰（右）和莫家淦联同另一友人开设Pickleball球场，他们睇好这种人气运动的发展前景。

潘梓峰与莫家淦相识多年，二人除曾在有线电视担任主播，其后辗转到TVB再做同事，更同是明星足球队成员，并由谭咏麟率领下组成男团「老六兄弟」。幕前合作无数，而这次却是他们首次携手做生意，莫家淦透露最近潮流兴打Pickleball，一位友人就突发奇想，希望把握商业时机做这一门生意 ，而当时他亦想再多找一位合伙人 ，于是就想起了潘梓峰，除了因为大家同样热爱运动，主要是对方之前亦搞过茶餐厅：「我见他有做开生意，又钟意运动又啱倾，咁就一齐搞。」而他们三人由筹备到成事，仅用了一个多月，果然是打铁趁热。

分工互相配合

朋友间合伙创业容易出现磨擦，莫家淦与潘梓峰坦言大家各自有岗位，分工清晰，由于二人在娱乐圈工作时间不稳定，所以主要负责宣传、接触传媒、献计等工作，而日常事务则由拍档友人负责，互相配合；如早前他们亦举办了「艺人明星挑战赛」，召集了不少艺人、素人、朋友一起比赛，「我们会不断搞多啲嘢，最紧要叫多些artist、KOL上来玩。」

二人趁着Pickleball热潮开球场，更连随开班授徒，极具生意眼光。

姜涛到他们的球场打波，并拍照留念，变相为球场炒热人气。

目标一年内回本

莫家淦直言市面Pickleball球场愈开愈多，竞争愈来愈大，所以把握时机，以最短时间极速成就这件事，他指开业过程顺利，惟初期遇上的挑战是用了很长时间睇场地，拍档友人走遍港九新界睇场地，包括屯门、元朗、北角等，最终选址在观塘，他谓：「香港最值钱就是空间，要做一个以空间来赚钱的生意是最辛苦的，每一格地方都是钱，寸金尺土，同埋合规格场地比较少，唔容易揾。而最大的挑战就是研究那租金，那时候计了很久，目标希望一年内回本。」

热爱运动的陈庭欣亦有来打波，顺便为莫家淦和潘梓峰撑场。

同属明星足球队的前辈黄日华亦曾来球场打波，为二人撑场。

有信心长兴

谈到Pickleball吸引之处，二人均认为主要是容易上手，即使平日没有做运动的习惯，甚至男女老幼都玩到。Pickleball极速崛起，他们对这门生意颇有信心，充满憧憬，潘梓峰指出：「我们都望得几远，当然要做好这间先，真系做得好，希望可以在其他地区都有，相信这个运动会越来越普及。」莫家淦补充说：「据指奥运都有机会列为正式比赛项目，到时会变成一个Regular的运动。」

开班反应踊跃

二人续分享见解，指室内Pickleball球场在市面上有需求，舒适有冷气适合上班一族，又可避免打风落雨等天气影响，有一定优势。除了提供场地外，他们更聘请了合资格的教练，课程设有初阶、进阶、「老友记」的恒常班，还组织专属女性的「女士班」，一切计划得非常贴心周到，并开心透露开班后反应踊跃，极速爆满。另外，室内球场24小时开放，设有「猫头鹰」时段，颇受欢迎，潘梓峰惊讶表示：「想不到几多人钟意夜晚来打波。」莫家淦则谓：「好似我们以前踢波咁，夜晚12点收工，场都熄晒灯，但来到这个场开返灯，俾个密码你入嚟就搞掂。你见依家好多健身室都系24小时，系一样道理。」

「校长」谭咏麟亦有来球场打波，以示支持。

ERROR队长「肥仔」梁业亦追上Pickleball热潮，特来球场练波。

姜涛现身撑场



提到MIRROR「人气王」姜涛与肥仔（梁业）早前也来撑场，莫家淦透露原来是由陈俞希（Hailey）引线，「其实都好surprise，以前出去采访时已经认识Hailey，有日她说要上来打波，叫我帮她hold个场；到那天晚上我正在工作时，她打来说『今晚我叫了姜涛过来』，我就话『咁突然』。」他续指当时接近「猫头鹰」时间，所以整个场地都属于他们，私隐度极高，而他的拍档友人亦立即飞车返公司打点，「他说姜涛好Nice，所以邀请他影了张相，好开心，冇谂过share出来件事个辐射率系咁劲，咁多人讲。」而好友陈庭欣、前辈谭咏麟、黄日华等也曾到访，他们都感谢大家的支持。

欧美早已掀起Pickleball热潮，连《哈利波特》女星爱玛华生亦爱这项运动。

女歌手Kelly Rowland亦爱打Pickleball，数年前更参加CBS举办的「明星赛」。

Pickleball诞生与兴起

Pickleball于1965年夏季在美国华盛顿州西雅图的班布里奇岛（Bainbridge Island），由Joel Pritchard、Bill Bell和Barney McCallum为解决家人无聊且缺乏羽毛球装备而创造。它结合了网球、羽毛球和乒乓球的元素，使用木制或复合材料球拍，在羽毛球场地上使用带孔塑料球进行对抗。这种新兴运动在2000年代开始蓬勃发展，在美国等地大受欢迎，这股热潮更渐渐直卷全球，并于2024巴黎奥运期间被列入示范赛项目。不少国际名人都是Pickleball迷，例如微软创办人比尔盖茨、里安纳度狄卡比奥、Justin Bieber等等。2022年CBS电视台举行Pickleball名人赛，女星爱玛华生和女歌手Kelly Rowland都有参加。