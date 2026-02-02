冯盈盈分享港姐式「多谢」 吁学懂赞美自己 见证星岛《我要赞佢》创世界纪录送祝福

星岛新闻集团《我要赞佢》「最值得表扬学生奖励计划」(25/26学年)创世界纪录活动，日前（1月31日）在香港浸会大学附属学校王锦辉中小学举行，与200位小学校长及「我要赞佢大使」一同参与「最多人同时写『福』字推广赞美文化」盛举，星岛主席蔡加赞、东华三院董事局主席何猷启等担任主礼嘉宾，见证由1142位参加者创下的新世界纪录的诞生。

冯盈盈有份参与望能沾福气

前港姐冠军冯盈盈为盛事担任活动司仪，指今次活动非常壮观，第一次见证众多小朋友专心致志，一同以书法写下「福」字，弘扬中国传统文化，亦因临近新年特别有意义，希望藉挥春将福气传扬给更多人，「虽然今次不是纪录创造者之一，但能以司仪身份参与，相信自己都能沾到一些福气。」

冯盈盈亦即时回忆在读书时，有荣幸参与有纪念性、世界纪录的创造：「中学时都参加过一项世界纪录，在红馆同时一起以铃鼓合奏庆祝节庆，若然小朋友有机会参与创造纪录的活动，亦是一件丰富学业的事，亦值得自豪，像我现在想起自己曾参与创造纪录，是一件值得回忆的事。」

冯盈盈乐于与同学分享经验

今次活动主题是「我要赞佢」并藉写福字送上祝福，身为港姐的代表，冯盈盈认为最能感受祝福是港姐式的「多谢」，她笑言：「今次有荣幸参与我要赞佢活动，可能都与港姐经常说多谢有关，因为这句说话代表了感恩、赞美的意思。」她表示多谢从来是由心而发，除了祝福他人外，亦可以借此大方接下彼此的祝福。

冯盈盈在现场深受学生与校长们欢迎，她感恩大家的支持，得到很多参与中小学校活动的机会，亦曾以讲者的身份与同学们分享及见面交流；「我也很享受与同学们相处的过程，可以将一些自己的经验和说话、故事与大家分享，希望藉经验去点亮他们的梦想与热情，所以我经营的个人影音频道，都是以教育和分享为主题。」

冯盈盈指赞美可成推动力

活动上，冯盈盈分享重回香港大学就读时的经历，「今日亦分享了一个我和赞美有关的故事，重回港大修读硕士时都会遇到一些情况，很多时迈出一步时，未必能得到支持和称赞，可能需要一些时间和耐性，加上当时受到质疑，觉得我是否可以兼顾工作学业两边走，当受到质疑时，也可以自己赞自己，来自自己的赞美都可以很有力，赞自己已经很厉害、有一份勇气去追梦、有这份决心，都可以为你带来更大力量去坚持下去，最后我以优异成绩毕业。」

谈到「福」字令人有不同联想，冯盈盈表示：「有一种说法福气不是求来、而是修来，福气很多时候是因为自己的行动、自己给予自己的信心而得来，我们给予自己信心、给予肯定，可以为自己带来动力、带来更多的福报。」临近新岁，冯盈盈亦借此机会为大家提早送上新年祝福，「新一年马年，祝福大家幸福快乐、五福临门！」