非常检控观丨游嘉欣收order将吴伟豪变「花面猫」 自荐反串演出古装版 否认BLACKPINK伪粉 : 第一首歌已经听

影视圈
更新时间：23:45 2026-02-01 HKT
发布时间：23:45 2026-02-01 HKT

马德钟、赖慰玲、吴伟豪、游嘉欣、陈晓华等今日（1日）出席TVB剧集《非常检控观》宣传活动，在画画期间，游嘉欣弃用画笔，使出唇膏为吴伟豪画到变「花面猫」。最搞笑吴伟豪在戏中揽完游嘉欣，他在台上揽马德钟。

游嘉欣不介意被指表演猴擒

吴伟豪对於戏中揽完游嘉欣，在现场又揽马德钟，他笑言两人同样好揽。 谈到被游嘉欣用唇膏画到「花面猫」，吴伟豪笑言不知道会被画面，游嘉欣则笑谓收order做事，又搞笑叫吴伟豪找监制报仇，不要找她。提到她在戏中与吴伟豪的的亲热戏被指表现猴擒，游嘉欣笑言正确，因为戏中的她要猴擒，大家觉得她好猴擒，令她老怀安慰。谈到拍摄时可感到尴尬，她笑言原本有少少，但摄影师帮她试位后，即变成搞笑位。 谈到剧情可会再有亲密戏， 两人表示有少少，至于到咀戏，则大卖关子叫大家要留意。

吴伟豪曾在《爱•回家 》反串演出

对于马德钟建议原班人马拍摄古装版《非常检控观》，游嘉欣和吴伟豪均表示赞成，更可反串演出。游嘉欣自认样子有少少英气，吴伟豪则笑谓女角色可以交给他演。虽然在《爱•回家之开心速递 》曾经反串演出，但不会扮女人上瘾。另外，提到游嘉欣被指是韩国女团BLACKPINK伪粉，她坦言没想过好多人po相，自己po相就被人话，亦不知如何界定忠粉。她说：「我真系佢哋fans，由佢哋出道第一首歌已经听，但有一两首歌未听过系人之常情。」

