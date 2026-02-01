非常检控观丨马德钟爆有强直性脊椎炎 澄清非因病离巢不续约 赖慰玲骚脚被陈晓华大赞 : 赏心悦目

马德钟、赖慰玲、吴伟豪、游嘉欣、陈晓华等今日（1日）出席TVB剧集《非常检控观》宣传活动，一众演员除了画画外，更做出芭蕾舞动作。马德钟以拗腰做出芭蕾舞动作，获得吴伟豪从后托腰、陈晓华和阮浩棕帮手「托大脚」。。

马德钟想拍《非常检控观》古装版

马德钟对于摆出芭蕾舞弯腰动作，他笑言有难度，幸好有吴伟豪撑住，不过自己有先天强直性脊椎炎。他说：「尤其3、40岁严重啲可以引致死亡，依家危险性少啲，有药物控制。」他又指并非因病而离巢不续约，回复自由身的他，也想跟《非常检控观》演员们合体拍古装版。

赖慰玲笑条腿吸引监制

对於戏中不时骚腿的赖慰玲，搞笑指都是那条腿，可能条腿几吸引监制，又指解释角色要引诱男生而要不时骚腿。当笑她是性感担当，她笑说：「使乜讲！」在旁的陈晓华大赞赖慰玲骚腿戏，睇得赏心悦目，反而自己穿著密实，希望下一部戏自己发放真正魅力出来，但仍未发掘到。