Tyson Yoshi新歌微电影碌爆友情卡 疯狂跑山「跑冧」老友珍藏电单车

Tyson Yoshi新歌《追 CHASING THE WIND》微电影终于上架，延续前作《1994》向90年代广东歌致敬的风格，将怀旧曲风复刻至极致。精益求精的Tyson豪掷逾150万拍摄今次微电影，更获好朋友借出珍藏电单车拍MV：「朋友借出的珍藏电单车因为跑山跑坏了两部，其中一部坏完又救、救完又坏；另一部则『反魂乏术』了！我们特别订造了一个装置，在拖架上安置两架电单车仍可以『瞓弯』，为了这个动作，拍摄前要跟特技指导学习，而且我要分别跟German与朱仔炼车，等于要花双倍体力，瞓弯瞓到汗流浃背，疲惫不堪呢！」虽然体验了「双倍疲累」，但Tyson看到两部古董电单车即心心眼：「古董电单车超有型，很想买一架，而且感觉跟四个辘完全不同，所以电单车已成了我的新欢！」

借位拍咀戏不尴尬

除了上辑由游学修饰演的「万子」与YT周殷廷饰演的「太保」外，今辑更有「仙气女神」归绰峣（Nancy Kwai）加盟饰演「万子」妹妹「小倩」，以及「好戏之人」张文杰（German）、朱鉴然与林子峰（Stone）助阵，将一段错综复杂的江湖情仇演绎得淋漓尽致。Tyson 亲解力邀一众新卡士加盟的原因：「在某次活动上认识了Nancy，觉得她又True又Pure，与『小倩』的角色不谋而合，天真无邪！之前跟女生拍摄时总是表现得尴尴尬尬，但今次因为跟Nancy相熟，就算要借位拍咀戏也不算『硬晒軚』，害羞情况大有改善，鼻碰鼻的戏份拍了两、三Takes便完成了！」

终极愿望拍电影版

至于German饰演大反派Tony更是「神来之笔」，令掌掴Tyson的戏码剧力万钧，Tyson说：「German一出场便超有气势，当他行近我准备出手时，我真心怯一怯呢！虽然被German真掴了5次，但感觉出奇地舒服，始终他是专业的武术指导，食过夜粥，知道如何表达出应有的力度，掴到『面红』但不会痛，认真厉害！」而饰演Tony 手下Nick的朱鉴然，同样是Tyson的学习对象：「Nick就像《多啦A梦》的『小夫』一样，是个癫癫丧丧的富二代，日日夜夜跟飞车党玩在一起，但这些猪朋狗友只是为了钱才跟他玩，朱仔简直演活了这个角色，外表青靓白净兼有气质，但癫丧起来却带有陈豪在《烈火战车2极速传说》的风采，他的演出相当过瘾！」Tyson又指能成功完成喊戏，全靠朱鉴然传授「秘技」：「我本来以为回忆与婆婆的相处点滴便能哭出来，岂料在众目睽睽之下哭不出来，朱仔便教我秘技，原来只要一直不眨眼便会自然而然流泪，真的太神奇了！」而对于MV留下的伏笔引网友热议，Tyson预告将会开拍《万子外传（暂名）》解答大家问题，更透露下一步是将三部曲推出漫画版，重塑港漫风采！他笑说：「终极愿望当然是拍电影版，但听闻拍电影要上千万起跳，要先找到金主爸爸！」