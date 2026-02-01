Ian陈卓贤获Stanley群组通知订婚喜讯 新歌与结婚有关诚邀对方婚礼播放 确认今年有全新主题演唱会

陈卓贤（Ian）今晚（1日）以闭幕表演嘉宾身份出席「浪琴香港国际马术盛典2026」，提到队友「大表哥」邱士缙（Stanley）与李炘颐（Alina）正式宣布订婚的喜讯，Ian笑言已知道他们的好消息，要送上恭喜，大家知道后很开心感觉很温馨，问到何时知道？Ian笑言：「早一点点，都是今日中午，哈哈！他自己亲自讲的，在我们兄弟的群组通知我，当时听说他明天公布，原来是故弄玄虚！」Ian笑言会送上祝福，若幸运获邀参与婚宴，届时会再送上礼物，现时先送上祝福。讲到一身打扮也似出席喜宴，Ian笑言是一身祝福Stanley的造型。

Ian若获Stanley邀请乐做兄弟

问到兄弟中谁反应最大？Ian相信大家都会很开心，经常排舞时大家都会讲笑，谈到结婚话题时都会问Stanley，现在先衷心送上祝福。问到Stanley是否已邀请大家做兄弟？Ian表示未，亦未知他会否请11位兄弟，「可能他也有自己的计划，交给他自己，作为队友我们会送上祝福。（受邀会做兄弟？）这是当然的！（有做兄弟经验？）以前有，都30几年人，我两位哥哥都是好兄弟，哈哈！虽然经验不多，但都有做过婚宴兄弟。」擅长唱作的Ian被问到会考虑作首歌给一对新人？他兴奋表示是最适合的事，问赶的及在婚期送上？他想一想笑言未知对方婚期，「我也有写好歌，是一首讲有关结婚的作品，是一首DEMO的名字亦填好词，但要迟一点再透露，亦是一首与婚礼很有关系的歌，希望大家都可以在婚礼上播，亦诚邀Stanley婚礼可以播我这首歌，借机会打歌宣传，哈哈！」Ian透露正准备录音，下一首便会推出这首婚礼歌，问找这对新人做男女主角？Ian笑言没有预算可以请到二人，已经有MV的构思，稍后再和大家分享，问自己做男主角吗？他表示要先卖关子。

Ian搞笑称与商台是「破冰转身」

Ian确认今年会有全新主题的演唱会，公司与歌迷都有问过开TEARS 2.0，但自己倾向以全新概念、歌单及新歌，因此今年将有新的演出，已经与监制讨论舞台设计及演唱会事宜，问到是年中？他透露：「我是夏天出世，是一位SUMMER BOY，所以暑假会预留时间与大家度过。」问今次演出会如何向公司争取？Ian表示会争取做最靓的舞台、尽善尽美呈现给大家，一如以往会有乐器演奏部分，亦有一些他想送给大家的惊喜。问再度骚肌？他指届时才知道，但自己也期待，开会时已很有画面。谈到队长杨乐文（Lokman）也为年底MIRROR演唱会许愿，期待是「跨年」及「户外」演出，Ian指队长说了算，紧随队长步伐，至于姜涛被《东周刊》揭「P牌」时曾炒车报警，他指没听闻，但人没事便可以，「人无事才做到世界冠军！」问最近有公开争取？Ian笑言没有，因处于很满足状态一直做喜欢的工作，很投入亦很忙碌，问包括推出大碟？他表示全程投入去做，问想做签唱会？他指会尽量帮大家签，见到大家手执唱片都会想帮忙签，若有新碟会争取签唱会，至于被指是公司与商台「破冰」第一人，Ian搞笑称「破冰转身」，往常都会去宣传，身为歌手会做份内事，若有新歌都很开心去宣传。