方皓玟3月开演唱会嘉宾大卖关子 恨拍拖公开招亲：年纪细几年又可以沟通

方皓玟到观塘出席《方皓文约你落观滨演唱会》发布会，她指演唱会原定在除夕倒数举行，但因宏福苑意外而延期至3月21日，笑言大家若想倒数当晚也可以安排，歌单方面安排了很多因「黑历史」而不喜欢唱的歌，嘉宾则是秘密，自觉成长了形容是一下子开窍，因此今次演出也想多做尝试。

计划到外地演出

方皓玟指第一次拍剧是在亚视，当时与关楚耀及陈蕾合作，自此未再拍剧，直至最近才拍了一部作品，亦会为电影唱主题曲，以及为其他歌手作曲。她指除了今次演出外，亦计划到外地演出，内地同样不抗拒，最重要是时间上可以配合。方皓玟预告将推出新专辑当中包括了18首新作，暂定5月推出，3月将会出新歌现正计划MV拍摄。方皓玟经常被指身型纤瘦，她笑言大家太夸张好似每次见面都减了10磅，事实上也有增肥及食朱古力、打边炉，食糖水更食足3豌，认为再增肥5磅便是最标准身型，她透露妈妈最近搬回来同住，食住家饭令身型更有进展，问爱情滋润更好？她直言恨拍拖，但现时未有只能靠妈咪汤水补充骨胶原，否认没人追，不过要有对象需要平衡时间，但仍未找到，现在公开招亲、条件细几年可以沟通到。