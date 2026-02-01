Anson Lo不担心MIRROR被ZPOT分薄资源 透露年中会拍剧玩味感重 首出个人专辑对神徒意义重大

早前推出首张个人专辑《KINGDOM》的「教主」卢瀚霆（AL）今日（1日）在圆方举行首个个人签唱会，大批神徒（粉丝暱称）拿着应援物及灯牌到场支持，场面墟冚，大会主持更特意叮嘱站在一楼的神徒要企稳。AL现身即惹来神徒疯狂尖叫，除了跳唱《Lemonade》和《Rude boy》 外，AL又介绍专辑概念，他谓6年来追求实力和表现上的进步，自己边学边做，想每个阶段胜过之前自己，亦希望神徒会为他自豪。

亲自填Rap词

AL之后又跟神徒一起玩跳舞及摆甫士游戏，他透露今年会出双单曲，当中包括跳唱和慢歌，而除了年底MIRROR演唱会外，年中亦会拍剧，他表示上次拍剧已是2023年《社内相亲》，而新剧就是开心及玩味感重。AL指稍后将会忙于制作新歌，而自己写的Rap词亦已填好，之后会录音及拍MV。提到他透露将会拍剧，AL指暂不能透露，但因很久已没有拍剧，所以任何种类和角色自己也想拍，因为真的很久没有以演员身份在电视中见大家，而拍完剧后亦会准备MIRROR演唱会，自己也很期待，因为上次演唱会已事隔两年，他坦言相比起个人solo和团体，认为个人的压力会更大，因为什么事情都需要自己处理，而MIRROR演唱会就有11个兄弟陪伴。

Stanley为IG密友之一

提到早前Stanley（邱士缙）爆他IG设密友，AL笑言这很平常，只是没想到对方会突然爆出来，而Stanley也是密友之一，他指平时大多是分享自己用什么化妆品及护肤品等这些日常的东西，笑言因做不到美妆或Foodie博主，所以这平台是拿来自high，不过就不会倾心事，因通常会面对面或打电话倾。对于镜粉指MIRO见面会不想有黄牛，希望能一人一票「实名制」，AL指不鼓吹炒黄牛，但无法杜绝，自己亦理解大家的辛苦，也不时有反映，但希望大家体谅。至于队友陈卓贤早前上商台宣传新歌，被指与商台关系破冰，他表示新歌未推出，但若然公司有约到，一定会去。

两队团队风格不同

提到同公司的ZPOT被指是MIRROR 2.0，有镜粉担心他分薄MIRROR资源，AL说：「以我所知他们的年纪18、19岁，他们的风格同MIRROR好唔同，不能相提并论系唔系MIRROR 2.0，每个团队都有自己个人风格，我觉得唔应该咁讲，娱乐圈呢个饼大家一齐分，冇话边个抢边个资源，其实所有资源都是来自客户，钟意就会选择你，如果唔喜欢就唔会选，呢个游戏好公平。」至于因姜涛影品牌宣传相加入了《造星VI》三甲被嘲「黐金糠」，AL说：「呢个我唔知，个别例子，我唔知客户同公司点讨论，所以我无法评论，但总之任何决定，就一定是客户agree同喜欢嘅。呢个年代其实经济已经唔系很好，有工作机会要珍惜，所以我自己就唔会谂多，有工作就做。」

2026年将会非常忙碌

早前AL趁假期与家人到日本旅行，他表示家人看著他也感恩和安慰，笑指因为是他包团，AL表示不是钱的问题，而是他们觉得自已真的大个仔：「7年前我冋佢哋去旅行，所有事情都系妈妈帮、出钱，而家所有事都系我去帮同出钱，我去揾路、book车，我去安排整个行程。」问到包起全家旅费是否大出血？他笑指不会，因家人也很节俭，但还是会应使则使，但今次去旅行也有特意买礼物给家人，又认为大家都会知道养家不容易，但觉得因为是家人所以值得，他又透露今次旅行早于半年前做手术时向公司请假，因2026年将会很忙，没有时间放假去旅行。