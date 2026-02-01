Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Stanley邱士缙订婚｜Stanley自幼丧父性格成熟  主题公园工作认识女友  34岁Alina身材火辣

更新时间：20:09 2026-02-01 HKT
发布时间：20:09 2026-02-01 HKT

MIRROR成员邱士缙（Stanley）与交往九年的女友李炘颐（Alina）宣布订婚，这个喜讯让粉丝们欣喜若狂。他们在各自的Instagram上分享了这个好消息，并宣告要「成为对方余生的另一半」。自MIRROR走红以来，多位成员陆续与长期伴侣分手，所谓的「MIRROR分手魔咒」甚嚣尘上，而Stanley与Alina就成功打破魔咒；而二人识于微时，即使男方成为人气男团的成员，二人仍能开花结果，甚为难得。。

二人经历九年爱情长跑

现年35岁的Stanley，和Alina同样有著舞蹈员背景。他们的故事始于大学时期，当时两人一同在主题公园工作。虽然那时便已认识，但直到多年后因拍摄广告重逢，爱火才真正点燃，并在一年后正式开始交往。他们的关系一直稳固且公开，两人于2021年开始同居。

Alina李炘颐现年34岁

Stanley的女友Alina今年34岁，原名李静莲，同样是舞蹈员出身，2016年参选ViuTV的选美节目《美选D.n.A》，晋身最后8强；而2020年，她再参加《全民造星III》，并获得第7名。两人同居之后不时在社交网公开甜蜜的恋爱生活，所以经常被催促结婚。

Stanley邱士缙一直视Alina为结婚对象

他们经常分享甜蜜的日常生活，Alina也曾公开表示希望与Stanley组织家庭，显示结婚已在他们的计划之中。为了保持爱情的新鲜感，这对情侣会特意安排旅行并为对方制造惊喜，例如最近他们就一起到韩国旅游，期间被目击举止亲密。

Stanley自幼丧父

在MIRROR团体中，Stanley因其成熟稳重、乐于照顾他人的个性，而被暱称为「大表哥」。队长Lokman也曾称赞Stanley是个非常体贴和细心的人。Stanley将这归因于他的成长背景——他自幼丧父，由哥哥一手带大，因此视哥哥为榜样。

Stanley变大表波

然而，凭借自身的努力和锻炼，Stanley在一次演唱会上大秀结实肌肉，令人惊艳，从而赢得了一个新外号「大表波」（取其健硕身形谐音）。这次转型让他声名大噪。虽然他持续发展演艺事业，逐渐将重心转向戏剧，并在2022年首次担纲男主角，但此刻，他对Alina坚定不移的爱，无疑成为了最引人注目的头条新闻。

Stanley邱士缙力抗分手魔咒

自MIRROR出道后，队中多位成员结束了他们的恋情，引发了粉丝对于「分手魔咒」的猜测。柳应廷（Jer）、Ian陈卓贤和杨乐文（Lokman）都先后跟女友分手，这使得Stanley和Alina成为MIRROR出道前至今唯一一对「元祖」情侣，最后更成功[订婚，十分难得。

