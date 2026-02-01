金宣虎被爆涉嫌逃漏税 学车银优另组公司分配收入 公司解画正进行停业手续

凭韩剧《爱情怎么翻译？》再人气急升的金宣虎，今日被爆涉嫌逃漏税，他的逃税方式被指跟「脸蛋天才」车银优一样，都是另组公司分配收入，逃避45%的个人收入税。

金宣虎担任代表理事

据韩媒报道，金宣虎在2024年1月，在首尔龙山区以自己住宅地址设立一间演出策划公司，由金宣虎本人担任代表理事。该公司虽然登记的业务有纳入演艺相关项目，但并未登记为「大众文化艺术企业」。公司内部董事金某与监察人朴某，是金宣虎的父母。董事会未引进任何外部专业经理人，全由家族成员组成，被认为是为了让公司资金能让家族灵活运用。

登记地址与金宣虎居所一样

金宣虎被指透过这间公司帐户，每月支付父母数百万至数千万韩圜的薪金，父母亲拿到该笔月薪后，每个月还会重新转回给金宣虎。金宣虎父母还持有公司附属卡，却是拿来支付私人生活费及娱乐消费，金父被指用公司卡买香烟、作唱卡拉OK等的娱乐支出，就连父亲平时驾驶的车辆都登记在金宣虎的公司。该公司的登记地址与金宣虎实际居住地址完全一致，几乎难以摆脱「空壳公司」的质疑。

金宣虎被质疑为签新公合约酬金作准备

金宣虎成立这家公司的时间都备受关注，2024年1月正值他与前公司Salt娱乐续约之际，距离他去年3月转投Fantagio公司还有大约1年时间，似为签新公司有20亿韩圜（约1,100万港元）的合约酬金作准备。Fantagio之后证实金宣虎成立的公司确实存在，但表示「该公司这1年多以来并未实际营运，目前已知道会存在问题，正进行停业手续。这是金宣虎过去就已设立的公司，当时并未认知到会产生问题。与其说是为了减省税金，不如说是因为他从事舞台剧演出，并有长期投入剧场的规划，才会设立该公司。」