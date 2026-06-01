Sammi《星秀传说》势掀回忆杀 《夜王》2月14及15号优先场抢闸公开 今日全线预售引爆抢飞狂热

导演吴炜伦继亿万票房巨制《毒舌大状》，接力作《夜王》未映先轰动，宣传攻势招招新奇，有见近日CantonPop在各大夜场再领风骚，郑秀文（Sammi）的一系列经典快歌更是热播首选，于是在刚过去的周六（31号）黄金夜，吴炜伦导演、Sammi率领廖子妤、杨伟伦、何启华、杨偲泳、谭旻萱、李芯駖、林熙彤、邓丽英@小薯茄、赵君瑜、周芷慧、王紫影、蔡蕙琪、黎纪君、廖颖琛突袭式快闪Cantomania，引全场惊呼狂叫，以「夜场女王」Sammi为首的《夜王》团队果然不同凡响！

Dee见证天后夜场威力

当晚DJ先以Sammi经典快歌《煞科》、《叮当》炒热气氛，没料到毫无预警之下，一身型爆鲜红运动服打扮的Sammi突然现身，偕一众《夜王》好拍档跳上DJ台，全场兴奋尖叫，紧接再播《夜王》主题曲《星秀传说》[feat. 尖东夜王] [Shine一次 Version]更将爆裂气氛推至最高峰！及后，夜场更罕有播出《夜王》电影预告，赢尽热烈掌声。Sammi受访时心情依然激动：「非常兴奋！因为我从来都冇嚟过（夜场），而且今晚最开心嘅系，同《夜王》导演、演员一齐嚟玩！见到啲人嚟玩，（DJ）打紧自己嘅歌，好兴奋又感动！」何启华亲身见证天后驾临夜场的威力：「Sammi一出场嘅时候，系突然之间全场升温，我即刻标汗！人生冇几可，可以叫到Sammi出嚟，同我哋一齐炸烂个场！」杨伟伦亦大呼刺激：「我未嚟过呢啲咁hyper嘅地方，平时我都系去开图书馆，头先真系好high，可以同Sammi一齐同台yo ，好紧张！」芯駖则感受到何谓真正「惊喜」：「我见到现场啲观众朋友，好似唔系好相信呢个系现实，呢个系咪真系Sammi？真系Sammi！现场气氛真系好热闹，大家好close，打紧好多广东歌，用返自己语言去party，好开心！」首次来夜场的丽英说：「依家只耳仔仲有Sammi《星秀传说》𠮶把声，因为大家都喺度狂叫Sammi！」

廖子妤叫观众睇足2次

此外，现场观众对《夜王》预告反应热烈，廖子妤直言犹如打了强心针：「好振奋，大家一定要入场支持，新年嘅时候同啲姨妈姑姐睇完之后，再自己睇一次，㗳真啲，之后再同啲朋友去睇，跟住同啲邻居去睇，总之睇完《夜王》，新年一定会旺！」杨偲泳亦深感鼓舞：「第一次同全部人一齐睇预告，印象比较深，全场人好安静咁望住个mon，睇完之后真系走唔甩，唔睇都对唔住我哋今次洒狗血嘅演出！」吴炜伦导演一锤定音：「我今晚对住成班演员，再一次证明，呢部戏系冇拍错！农历年要入场支持《夜王》！」