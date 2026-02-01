性感女星惊爆罹患罕见子宫恶疾 为保命恐需切除子宫：或许再也见不到大家

日本AV女优丰冈沙月（丰冈さつき）惊爆罹患罕见的子宫疾病，病情恶化的话有致命可能。丰冈沙月在社交平台发文，沉重地表示：「我或许再也见不到大家了。」病情曝光后，获大批网民留言打气。

丰冈沙月等出报告

丰冈沙月前日（30日）在IG撰长文，公开罹患罕见子宫疾病，丰冈沙月表示最初发现俗称「葡萄胎」的「胞状奇胎」，随后病情恶化，据目前诊断属「侵入奇胎」或「绒毛癌」两种病其中一种。丰冈沙月日前已接受电脑断层扫描（CT），下星期会有结果。

相关阅读：前港姐季军惊爆切除子宫卵巢输卵管 插喉瞓病床照片曝光 需全面停工闺密叹：以后无得生

丰冈沙月在文中提到，假如证实患上「绒毛癌」，为防止癌细胞转移到肺部甚至大脑，必须做全子宫切除手术及化疗。由于丰冈沙月想成为母亲，拥有属于自己的孩子，假如摘除子宫，便无法圆做妈妈心愿。丰冈沙月难过表示：「小丰冈因为太拚所以生病了。」

丰冈沙月自嘲太拚

丰冈沙月又特别列出AV业界、片商、粉丝提出的三点声明，丰冈沙月向同行建议，因职业问题对体力与子宫的消耗极大，呼吁其他女优要定期做身体检查。丰冈沙月又强调不要逞强，因为「身体是革命的资本」，丰冈沙月表示：「小丰冈因为太拚所以生病了。」

丰冈沙月或会减产

丰冈沙月对粉丝表示未来有机会减产，盼可以增加实体活动见粉丝。丰冈沙月留言：「趁现在还见得到我的时候快来见我！」并向片商透露因为要做治疗，或无法进行激烈的拍摄工作，但希望如有轻松的拍摄或活动可邀请她，不会停工。

相关阅读：金刚旧爱惊爆切除子宫 崩溃自嘲「不是完整的女人」 身体连番受疾病困扰陷低谷