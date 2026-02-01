Lokman 谈Ian到商台宣传新歌成功破冰：冇冰又点破 盼MIRROR两个月内推出新团歌 小仪农历年不会用夫姓利是封

MIRROR队长杨乐文（Lokman）、阮小仪、梁仲恒、阮韵珊、王耀祖今日（1日）出席舞台剧《关于那只龟回魂的故事》记者会，戏中饰演「奀星」的阮小仪，笑言现实中的她不是红星，所以无难度，并谓儿时曾梦想参选港姐，因经常被人赞靓女，但直至12岁时没有再长高，亦从未见过有港姐不够五呎高，就此打消念头。她笑说：「我同编剧讲过呢件事，佢哋觉得好好笑，就摆入剧情度。」

短处可成为长处

谈到小仪自嘲，她笑言自嘲好过畀人嘲，亦觉得没有什么大不了，反而给予跟自己差不多成长经历的人有共呜，其实身高容貌不需要太介怀，短处也可能成为长处，先不要打低自己。至于剧中演黐饮黐食躺平「啃老族」看更的Lokman，笑言今次角色跟自己反差好大，围读时也觉得是一个挑战，虽然3月才开始排练，不过过年会自己开始练习投入角色，到时吃多一点，令自己体重增加。

小仪赞老公是好先生

成为人妻的小仪，是首个农历年派利是，她笑言不会以夫姓利是封，因为用姓氏利是封入面多数是大银码，为免银码太细被人追，加上现在没有主要入息，所以要悭一点。谈到是否不想透露老公的姓氏，小仪坦言老公并非圈中人，毋需特别透露，「佢系一个好先生，我系一个好太太。」谈到成为人妻后过年可要特别预备，她表示双方家庭也很开通，并不是太传统，笑言不会为团年饭下厨，若然煮两个人饭餸就可以，大排筵席就不能悭，还是出外吃。问到Lokman可会希望收到小仪的双封利是，他表示可以交换利是，如同互相祝福。

完成手头上工作去宣传

此外，早前有传MIRROR跟商台「反面」，而日前成员陈卓贤（Ian）到商台宣传新歌而成功破冰。Lokman表示叱咤乐坛颁奖礼当晚有成员睇直播，并笑谓：「冇冰又点破！」Lokman更透露MIRROR会出团歌，大家忙完手头上工作会上去宣传，希望两个月内可以推出。