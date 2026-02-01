魏骏杰前妻张利华做保险成「顶尖会员」   年收入近5百万登业界顶峰  曾被指婚内出轨搭上单车手

魏骏杰前妻张利华（现名张珈琳）自2020年离婚后，加入保险业有潜质成为新一代保险女王。近日她出席公司的年度盛会，穿上一袭紫色晚礼服，配上精致妆容和闪烁钻饰，颜值气质均达巅峰，被指与前港姐冠军冯盈盈有几分相似，成为全场焦点。最犀利是她在社交平台兴奋宣布，成功达到2025年度「顶尖会员（Top of the Table, TOT）」的业绩标准，年收入高达4,897,200港元！

张利华事业成就斐然

张利华在离婚后，跟随前艺人「保险女王」王玉环投身保险界，凭借出色的人脉和交际手腕，专攻内地高端客户市场，事业发展得有声有色。近日，她在社交平台兴奋宣布，成功达到2025年度「顶尖会员（Top of the Table, TOT）」的业绩标准。根据保险业界的标准，TOT是全球寿险精英的巅峰荣誉，要求从业员的年收入高达4,897,200港元，是「百万圆桌会（MDRT）」基本会员资格的六倍。张利华凭借超卓的业绩，不仅跻身公司最高业绩理财顾问之列，更证明了自己已成为业界顶尖的精英，收入猪笼入水，实力叫人刮目相看。她在感言中写道：「这既是巅峰，更是起点，未来继续以专业守护，为万家财富梦想护航。」

张利华活出上流人生

事业得意，张利华的外貌和生活品质也实现了惊人升级。从近期照片可见，她打扮高贵，苹果肌饱满，外貌愈发精致，一身贵气。在公司的盛会上，她身穿华丽晚装，佩戴巨型钻石耳环、钻石手表及手链，尽显奢华。

张利华越捞越掂

回复单身后，张利华成功融入上流社交圈，不仅时常出入名店，全身名牌，更经常周游列国，享受生活，例如飞往杜拜打高尔夫球、到日本北海道滑雪，生活富贵惬意，与过去「魏骏杰太太」时期的朴实模样差天共地。

张利华与前夫际遇大不同

回顾过去，张利华与魏骏杰的婚姻充满波折。2020年初，她被爆出婚内出轨，先是与单车手邓宏业传出绯闻，后又被拍到与外籍银行家交往，最终导致与魏骏杰的婚姻破裂。张利华曾坦言，夫妻关系早已名存实亡，为了给女儿一个完整的家才一直拖延，后悔没有及早离婚。

