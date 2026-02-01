林盛斌公司爆「滋扰」风波！瑜伽中心负责人怒斥烦足一年 受害者唔只一个

林盛斌（Bob）近年因牵红线，为多位圈中女星揾到另一半，成为娱乐圈「金牌媒人」。事实上而林盛斌亦瓣数多多，身兼主持、司仪、演员等工作外，又是娱乐制作公司老板，吸金力强。不过林盛斌的公司近日却爆出滋扰风波，被网民在社交平台点名，直斥每月都被滋扰感到好困扰。

林盛斌公司办三日年度会议

林盛斌早年与友人合资开设的娱乐制作公司，业务涵盖广告设计、项目制作、活动策划、艺人管理，近日一连三日举行年度会议，与香港及澳门的所有同事一齐开会，回顾过去一年公司内的不同业务范畴成绩，再作讨论，并定立目标。不过林盛斌遭瑜伽中心负责人在threads点名，要求其公司的同事停止再来电。

瑜伽中心负责人因不胜其烦，在threads打上「艺人公司滋扰」尝试联络林盛斌：「@bob_lamshingbun 请问你可唔可以叫你公司嘅同事铲除我个手提电话，艺人Bob有一间制作公司，每一个月都揾佢哋不同同事，打两次电话俾我，话有一个节目合作要俾钱佢哋同佢哋合作拍片，我明白宣传系要付费，但问题我冇揾佢哋查询，然后佢哋每个月都嚟滋扰我，我每一次同佢哋同事讲冇需要唔好再打俾我，佢都话唔知道原来有其他同事揾过我。这个事情已经持续咗一年！真系好困扰每个月都要，用不同电话打电话来」。

林盛斌称同事太进取

林盛斌获悉后在帖文表示会跟进事件，并向瑜伽中心负责人致歉：「多谢你话俾我知，等我处理一下先，可能同事太进取，令到你感觉到唔舒服，带（代）佢同你讲声唔好意思，非常抱歉」。瑜伽中心负责人之后再出帖文，指林盛斌已私讯处理：「原来最快嘅客服唔系用邮件唔打电话， 系用伟大嘅thread」。林盛斌亦认同再留言：「系呀，所以社交平台真系呢个世代一个好重要嘅沟通途径」。

林盛斌只处理单一事件

虽然处理完瑜伽中心问题，另一网民又在帖文下指自己同样受滋扰：「林生，唔系得kiki受滋扰，我间公司都系咁，次次都话有合作方案，次次都系讲同一返说话，叫佢哋mark低唔好再打嚟，话唔清楚上手同事点做嘢。咁而家我想问你系咪连你都唔清楚呀？！系咪唔清楚就可以成日打嚟骚扰呀？！」只是今次没有获林盛斌关注。

