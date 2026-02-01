Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林盛斌公司爆「滋扰」风波！瑜伽中心负责人怒斥烦足一年 受害者唔只一个

影视圈
更新时间：20:00 2026-02-01 HKT
发布时间：20:00 2026-02-01 HKT

林盛斌（Bob）近年因牵红线，为多位圈中女星揾到另一半，成为娱乐圈「金牌媒人」。事实上而林盛斌亦瓣数多多，身兼主持、司仪、演员等工作外，又是娱乐制作公司老板，吸金力强。不过林盛斌的公司近日却爆出滋扰风波，被网民在社交平台点名，直斥每月都被滋扰感到好困扰。

林盛斌公司办三日年度会议

林盛斌早年与友人合资开设的娱乐制作公司，业务涵盖广告设计、项目制作、活动策划、艺人管理，近日一连三日举行年度会议，与香港及澳门的所有同事一齐开会，回顾过去一年公司内的不同业务范畴成绩，再作讨论，并定立目标。不过林盛斌遭瑜伽中心负责人在threads点名，要求其公司的同事停止再来电。

相关阅读：陈庭欣感情随时有着落？Bob林盛斌真找数介绍笋盘 Toby称可以识个新朋友：其他嘢冇特别去谂

瑜伽中心负责人因不胜其烦，在threads打上「艺人公司滋扰」尝试联络林盛斌：「@bob_lamshingbun 请问你可唔可以叫你公司嘅同事铲除我个手提电话，艺人Bob有一间制作公司，每一个月都揾佢哋不同同事，打两次电话俾我，话有一个节目合作要俾钱佢哋同佢哋合作拍片，我明白宣传系要付费，但问题我冇揾佢哋查询，然后佢哋每个月都嚟滋扰我，我每一次同佢哋同事讲冇需要唔好再打俾我，佢都话唔知道原来有其他同事揾过我。这个事情已经持续咗一年！真系好困扰每个月都要，用不同电话打电话来」。

林盛斌称同事太进取

林盛斌获悉后在帖文表示会跟进事件，并向瑜伽中心负责人致歉：「多谢你话俾我知，等我处理一下先，可能同事太进取，令到你感觉到唔舒服，带（代）佢同你讲声唔好意思，非常抱歉」。瑜伽中心负责人之后再出帖文，指林盛斌已私讯处理：「原来最快嘅客服唔系用邮件唔打电话， 系用伟大嘅thread」。林盛斌亦认同再留言：「系呀，所以社交平台真系呢个世代一个好重要嘅沟通途径」。

林盛斌只处理单一事件

虽然处理完瑜伽中心问题，另一网民又在帖文下指自己同样受滋扰：「林生，唔系得kiki受滋扰，我间公司都系咁，次次都话有合作方案，次次都系讲同一返说话，叫佢哋mark低唔好再打嚟，话唔清楚上手同事点做嘢。咁而家我想问你系咪连你都唔清楚呀？！系咪唔清楚就可以成日打嚟骚扰呀？！」只是今次没有获林盛斌关注。

Bob林盛斌整烂奖座博出位？邓兆尊：世界仔 吴家乐爆金牌媒人内幕 被「撮合」女星呻唔熟

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
周海媚23年离世「两子」近况全公开 曾满面愁容不舍「妈妈」 转变惊人一细节令人欣慰
周海媚23年离世「两子」近况全公开 曾满面愁容不舍「妈妈」 转变惊人一细节令人欣慰
影视圈
7小时前
项明生¥10深圳街市买齐餸 揭惊人差价惹议 网民激辩：2蚊客是元凶？｜Juicy叮
项明生¥10深圳街市买齐餸 揭惊人差价惹议 网民激辩：2蚊客是元凶？｜Juicy叮
时事热话
3小时前
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
饮食
7小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
WeChat收$1200陌生人转帐 港男凌晨横财惹骗局疑云 过来人揭自保策略｜Juicy叮
WeChat收$1200陌生人转帐 港男凌晨横财惹骗局疑云 过来人揭自保策略｜Juicy叮
时事热话
6小时前
02:31
撞车碰瓷党｜邓炳强：审视个案已增至逾70宗 有超过20宗索偿涉及单一人士 负责律师楼、医生高度重复
社会
10小时前
长者平价北上路线爆红！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
TVB金牌主持2千万豪宅后花园曝光 拥私人田园自家农场劲专业 兼购近4千呎大宅身家惊人
TVB金牌主持2千万豪宅后花园曝光 拥私人田园自家农场劲专业 兼购近4千呎大宅身家惊人
影视圈
8小时前
金银暴泻后到加密币崩盘 24小时蒸发千亿美元 比特币陷「身份危机」
金银暴泻后到加密币崩盘 24小时蒸发千亿美元 比特币陷「身份危机」
区块链
8小时前
慈云山红Van为「预约客」喝令长者让座 乘客围攻拒开车 女司机反呛：我需要情绪！｜Juicy叮
00:41
慈云山红Van为「预约客」喝令长者让座 乘客围攻拒开车 女司机反呛：我需要情绪！｜Juicy叮
时事热话
9小时前