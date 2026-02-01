75岁谭咏麟打扮平民「激凸」游上水 街坊装落老区发放重量级惊喜 买金鱼变签名会

现年75岁、自称年年廿五的乐坛「校长」谭咏麟，纵横乐坛逾半世纪，除了演唱过不少脍炙人口经典金曲之外，亦参有不少影视作品，身家亦相当丰厚，居于港岛半山老牌豪宅，甚至有传他最少有10亿元身家，但他仍相当「贴地」，经常去大牌档食饭，出入搭港铁，向来亲切友善的谭咏麟，日前现身上水金鱼舖探街坊，即使当时已穿上厚外套，亦难掩其巨大的肚腩，相当激凸！

谭咏麟吹水话当年

近日有网民在小红书分享了遇见谭咏麟的影片，并以「校长五年来的巡回演唱会，最感动惠州站」为题，片中的谭咏麟穿上浅紫色的羽绒外套，肚腩非常凸出，与店内老板吹水话当年，继而播出当年谭咏麟在当惠州开骚的影片。不少网民看到片中谭咏麟的「巨肚」都大感惊讶：「怎么肚子那么大？」但亦有网民赞校长发量惊人：「这个25岁的小朋友，发量惊人」。

谭咏麟劲亲民

另一条影片，粉丝就以「2026年好高兴遇到校长」为主题，片中的谭咏麟相当健谈跟与对方闲聊，镜头一转，粉丝拿出大堆珍藏黑賿碟给谭咏麟签名，期间亦一边签一边跟对方吹水，仿如举行小型签名会。有不少网民留言大赞校长亲民：「太开心了，能见到校长签名和拍照，我也想遇上校长」、「签这么多，太羡慕了」、「校长好帅」等。

