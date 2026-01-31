刘佩玥透露「猫女郎」已晋级 郭柏妍「魔音」有进步可参加《中年13》 撑丁子朗炫富是无心之失

刘佩玥、郭柏妍、詹天文（Windy）、张驰豪、冼靖峰等今日（31日）现身电视城出席TVB与成都广播电话视台联制节目《马到功成万象新2026蓉港新春晚会》煞科，有传《中年好声音4》的「猫女郎」是刘佩玥，她表示有留意节目，以她所知「猫女郎」已晋级。

郭柏妍最拿手唱《喜欢你》

被指「魔音」郭柏妍，表示唱歌方面有进步。问到可会请教刘佩玥唱歌，郭柏妍笑指TVB好多艺人唱歌叻，个个都想请教，自己最拿手唱《喜欢你》，又笑言还有时间练习，到35岁就可以参加《中年好声音13》。提到丁子朗早前与吴若希和戴祖仪飞澳洲拍摄节目，在社交网上载一条写著：「如何度过10小时的经济舱？」的短片，引起网民不满洗版，认为他炫富兼歧视，但日前丁子朗对此拍片道歉。曾跟丁子朗传绯闻的郭柏妍，她坦言认为对方无心之失，最近亦好多人玩拍短片，大家不要太紧张。