王祖贤59岁生日高调「回归」首拍Vlog揭开神秘面纱 真面目曝光网民惊呼：私下竟是这样

58岁王祖贤自2004年拍完电影《美丽上海》后，开始淡出幕前，并移居加拿大生活，近年更在当地开设艾灸养生会馆。王祖贤继早前突然开设帐号进驻「快手平台」，更罕有地以真面目见人，拍片送上贺年祝福后，在59岁生日当天再送给粉丝们一份大礼，进驻小红书兼发布了首支Vlog，揭开了她神秘生活的面纱！

王祖贤高调以「生活的分享者」归来

王祖贤近日一反常态，先后开通了快手、抖音帐号，在59岁生日（1月31日）当天，以「大家好，我是王祖贤，好久不见」为题，正式进驻小红书！王祖贤感性发文，解释自己并非以演员身份，而是作为一个「生活的分享者」归来，希望能与粉丝分享她走过的街角、经营艾灸馆的日常，甚至是情绪起伏时安顿自己的小方法，女神的真诚告白，瞬间融化了无数粉丝的心。

王祖贤59岁生活望保持平常心

王祖贤是90年代影迷心目中永远的女神，息影多年后一直在加拿大过著低调的礼佛生活，但不时有粉丝巧遇王祖贤并贴上近照。近日王祖贤高调现身，在小红书撰文分享近年的生活：「这些年的日子，过得安静也充实。我一直在摸索属于自己的生活节奏：经营一家小小的艾灸馆，帮助有缘的人感受温暖，和大家一起在艾叶燃烧的草本香气中找到平静的内心。其余时刻会陪陪我的小狗，养花、走路。时间让我越发相信，最珍贵的即是当下。 所以我来到这里，不是作为一个演员，而是作为一个生活的分享者。我想和你们分享我走过的街角、上班的小日常、或是情绪起伏时安顿自己的小方法……生活不止有光鲜的时刻，其他平凡的、细碎的、甚至有点『糟心』的瞬间，才构成真实的我，记录本身就是一种幸福～ 59岁这天，我还是希望自己能够一直保持这份『平常心』，保持热爱、保持感恩。无论何时，都需要不断学习『如何爱（艾）自己』。 在未来的日子里，我会在这里分享我的生活，和你们在评论区聊聊天，当然也期待在这里听到你们的故事！ 拜拜下次见。」

王祖贤私底下率真可爱的真性情

生日当天，王祖贤更惊喜上传了首支Vlog，记录了她月初到从加拿大到矽谷出差的片段：「第一次尝试拍vlog，快过年啦，先祝大家新年快乐，马到成功！ 我很希望把祝福给你们，大家有甚么想看的可以留言告诉我哦。」影片中，王祖贤打扮休闲、化著淡妆，美貌依然惊人，最让网民津津乐道的是，当她看中一颗要价3.9美元的巧克力时，竟转头向友人可爱地「撒娇」求请客，展现出与昔日银幕形象截然不同的「反差萌」，尽显私底下率真可爱的真性情！粉丝纷纷留言大赞：「女神太可爱了！」、「这才是真实的祖贤！」王祖贤的连番举动掀起了一股怀旧热潮，虽然有部分网民一度怀疑帐号的真实性，但官方认证的「蓝勾勾」证实了这就是女神本人。粉丝们纷纷涌入留言区，欢迎这位永远的「聂小倩」归来并热情地表示：「姐姐新年快乐！」、「终于等到妳了！」、「想看更多妳的生活分享！」

