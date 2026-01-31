Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冼靖峰孖张驰豪到成都拍节目 食麻辣火锅变「孖润肠」要停机再拍 詹天文未有安慰Yumi不敢多打扰

更新时间：21:15 2026-01-31 HKT
发布时间：21:15 2026-01-31 HKT

詹天文（Windy）、张驰豪、冼靖峰今日（31日）现身电视城出席TVB与成都广播电视台联制节目《马到功成万象新2026蓉港新春晚会》煞科，张驰豪和冼靖峰均为节目到成都拍摄，张驰豪表示在当地不同景点，而冼靖峰则谓品尝当地出名的麻辣火锅，本身怕辣的他，吃到标汗又变「孖润肠」，搞到要停机休息后再拍摄。提到丁子朗早前与吴若希和戴祖仪飞澳洲拍摄节目，在社交网上载一条写著：「如何度过10小时的经济舱？」的短片，引来网民不满，认为他有炫富及歧视之嫌，但日前丁子朗对此拍片道谦。身为丁子朗好友的冼靖峰，他笑说：「佢唔富，点炫富？佢应该唔系咁意思。佢成日拍片讲真心说话，都会同佢讲加油，我谂佢应该唔系有恶意。」

冼靖峰和张驰豪望给予Yumi空间

至于自认「A0」的钟柔美（Yumi），早前被中学同学爆料指中学时期已至少拍过4次拖，更提供她跟男生亲热相。身为Yumi好友的詹天文，问到可会安慰Yumi？她表示视乎公司如何安排，冼靖峰和张驰豪均表示应该要给予空间Yumi，冷静情绪。

