夜王丨王丹妮未知与卢镇业亲密吻戏会否被剪 廖子妤没有监场不想给压力二人 认同男友演有钱人好过瘾

廖子妤、王丹妮和卢镇业今日（31日）为电影《夜王》宣传，王丹妮和卢镇业在戏中有感情线，现实中的情侣卢镇业和廖子妤未有太多对手戏，廖子妤主要对手是黄子华和谢君豪，王丹妮即大呼羡慕，廖子妤笑说绝不会与她交换。

廖子妤和卢镇业很少同场

王丹妮和卢镇业有场亲密吻戏，同样有亲密戏的何启华和杨偲泳早前表示该场面已被剪走，问到他们一场是否都难逃一剪？他们表示未看过完整版不知道，稍后看首映就知，至于他们拍吻戏时，廖子妤又可有监场？她表示没有，不想带压力给大家，而且他们都各自有不同的戏份，很少同场，亦不会刻意去讨论，「我们都好耐无一齐拍戏，但今次无乜对手戏，我对住王丹妮仲多过对住他。（妳在戏中很识氹男仔，平时都会这样对男友？）不会，我的角色在氹男仔方面是工作的一部分，收工就不会做。」

王丹妮与廖子妤各有各性感

卢镇业透露演富二代，有几场戏会呼喝女友，感到很过瘾，「今次这个有钱富二代，阶级已经超越现实中的我，有场赌钱戏次次几十万系咁赌很开心。」廖子妤亦笑谓有钱人很开心，之前在《毒舌大状》正是演富豪太太，非常过瘾。另外，廖子妤提到很难忘其中一场跳舞戏，由于现场关了冷气，很热很焗，大家跳舞跳到一身汗，连Nude Bra都因出汗几乎跌，她们一班女仔跳舞时都要用手托一托，以免跌了一些不应该跌的东西出来。讲到王丹妮有不少性感打扮，她笑指廖子妤一样性感，但廖子妤指自己是意识上性感，不及王丹妮有睇头，王丹妮即笑说：「我们个个女仔都各有魅力。」