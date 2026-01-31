夜王丨郑秀文新年想放假又想谢票交流 评杨伟伦似许志安:难分难解 黄子华不敢除衫派福利自觉惩罚观众

黄子华、郑秀文、廖子妤、王丹妮、卢镇业、何启华、杨偲泳等今日（31日）为贺岁片《夜王》宣传，与观众大玩「猜楼梯」游戏，负责猜中段位置的杨偲泳堪称包剪揼之后，几乎每位参赛观众都猜输要离开，令黄子华都叹为观止。

郑秀文不忍口不追求瘦身形

《夜王》将于农历年上映，一众演员近来都忙于宣传，郑秀文表示有很多宣传活动，但因他们演员多，可分批宣传，她亦准备好出席谢票场，但正值农历年又想放假，「我内心都争斗紧，又好想去食吓野，以前都会整下贺年食品，今年无时间整，但应该有时间去和亲友拜年，其实我很感激有得去谢票的机会，可以和观众近距离交流，以我所知都会去不同地方宣传，等电影公司安排。」问到新年会否为了宣传忍口？郑秀文表示现在无刻意追求瘦的身形，加上有做运动，不会刻意忍口，黄子华则表示平时买衫会买大几寸，就算胖了也不怕，又提议要与郑秀文合作以减肥辛酸做主题的电影。

郑秀文提议黄子华可以「栋笃跳」

黄子华在戏中半裸骚身材，问到会否保持身形待日后派福利？他笑说：「我一向都建议大家多做运动，有好的体力做甚么都会很顺利。（会不是定下目标？如过5000万除衫？）如果我除衫不是帮套戏，而是对观众的惩罚。」又说要交给郑秀文，吓得她以为是叫她除衫，讲到可与郑秀文一起跳舞？黄子华搞笑说：「如果我跳舞，观众应该走一半。」郑秀文笑他可以「栋笃跳」。另外郑秀文日前在社交平台分享重录《星秀传说》的花絮片，有网民指郑秀文身旁的杨伟伦似许志安，郑秀文直言觉得似，似到难分难解，指许志安看过相都觉得似，无十成都有八成。