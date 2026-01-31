施宇琪留港过年逗婚前最后利是 婚期未定开心成近年港姐第一人 陈咏诗与男友未准备好不急结婚

应届港姐冠军陈咏诗及亚军施宇琪昨晚（30日）参加新春节目录影，施宇琪早前社交平台大方宣布与拍拖多年的林姓男友订婚，她受访时指因为妈妈是贵州人，所以每年也会跟随回家乡，但今年会留在香港拜年，问到是否要向亲戚公布婚讯，她笑言大家也帮她公布了，笑指她是最后一年逗利是，施宇琪说：「系㖞，咁我今年要逗多啲，下年就真系要俾利是。」

施宇琪17岁认识未婚夫

她称没预计男友会求婚，因以为对方会等自己卸任才求婚：「佢同我年龄相若，我觉得26、7岁结婚对男人嚟讲都有少少早，估唔到佢咁做，惊喜嚟！」她又谓两人拍拖约9年，自己约17岁认识对方，如果不计中学的Puppy Love，也算是自己的初恋。至于婚期，她坦言要等到卸任后才可结婚，但何时结婚要再决定，因要找人择日子，问到现时26岁的她，是否希望27岁结婚？她坦言系，又笑指自己是近年第一名港姐结婚。

陈咏诗跟小朋友做体操想起童年

问到与男友Martin感情稳定的陈咏诗可会羡慕施宇琪？她即说：「未咁快，（大家有冇倾过？）有倾过，但我觉得喺而家呢个年龄暂时都未准备好，可能过多两三年。」而她在节目中跟一众小朋友一起做体操，她大赞他们得意，见到他们做体操，也会想起自己小时候。