Ivy@COLLAR认醒目嫌《骰界》时间太短未能展现 6人齐做直播未觉193情绪有异样 Candy未有慰问相信对方强大可应付

COLLAR成员苏雅琳（Ivy）与王家晴（Candy）出席跑步活动，二人表示会参与表演赛，Ivy平日会在健身房运动，最多1次跑7公里，至于Candy则因为医生指出跑步会伤膝，她选择快步行及行斜路，至于队中运动细胞最好，她们齐声表示是李芯龄，除了跳舞外擅长很多不同运动。谈到主持节目《骰界》，Ivy指没留意收视成绩，但知道很多粉丝在社交平台讨论，指出最大问题是节目只有30分钟太短，未搞清楚游戏规则已结束，相信若有下一季会有改善。问是否醒目担当？她自认醒目，但目前3个游戏未展现到，自认也有技巧及阴辣一面。

Ivy建议齐人做直播宣传

谈到前一晚《骰界》6位主持齐人开直播，当中更有被「雪藏」的郭嘉骏（193），Ivy指齐人宣传是必要的事，「其实每集我们都会一齐睇，睇完一齐在群组讨论。（193建议一齐直播？）我建议的，自己一个睇，不如大家一齐睇，可以和网民一齐讨论。」提到193原定也参与跑步活动「被缺席」，队友们则指公司代193请了大假，她们指是公司安排，细节不知情，Ivy指前一晚直播见193情绪OK，大家都看到，但队友说是放假当然以队友为主。至于曾传绯闻的Candy可有慰问？她指有睇直播知道他心情可以，所以没过问，相信他很强大。