阿Dee叹气ERROR「三缺一」: 公司帮193请假 明白粉丝不满似六合彩开唔中 保锜被球会退会自认「首屈一指负皮王」

ERROR成员梁业（肥仔）、吴保锜与何启华（Dee）出席跑步活动，郭嘉骏（193）不在席而「三缺一」，活动早期宣传时原定四子齐齐参与，但是非缠身的193，继节目《骰界》宣传后再度不获安排参与，惨遭「雪藏」外，今次安排更惹起粉丝们不满。

ERROR笑言公司无高雪柜

谈到ERROR再度「三缺一」，Dee叹每次都打不成麻将，又指：「公司帮193请了假，所以他是休假中，肥仔也是刚刚放假回来，我们最近轮休，但我未有得休息，因要宣传贺岁片！」去年同样曾陷「雪藏」风波的保锜，指自己去年也放假了一段时间，放到1月才刚归队，有很多经历。问可担心193被「雪」？他们笑言没有这么高的雪柜，谈到今次缺席安排更惹团粉不满，Dee称：「我都明，好似我买六合彩，没有开我的数字都会好嬲！」而归队的保锜称，一直都在工作中，现在有与新晋艺员参与8点钟节目，也有客串剧集，试试不同工作，亦想要在剧集上有发展。

肥仔叫保锜转打匹克球

谈到保锜被足球会发文嘲讽，保锜曾发文回应是个人意愿退出，后删文，球会爆出群组内容，以「池小龙大」形容关系将他退会，并称他多次缺席与骂队友所致。谈到与球会间的风波，保锜称已没有参与踢波一段时间，「足球是竞技性运动，其他私人事就不讲太多。（踢波时是波牛？）我踢波时都会较认真，始终足球有技术性，除了认真外态度都会排第一。」肥仔建议保锜转打匹克球，他则指很多运动都被肥仔「屈机」，甚至没法认真。

Dee戏言是非都是计划一部分

至于MIRROR方面刚公布一系列今年计划，问ERROR是否也有很多计划？Dee表示：「很多计划，都是计划紧啰！多到不知道从哪边开始讲！我就宣传贺岁片，保锜拍节目拍剧、肥仔准备出贺年歌。」肥仔指会忙出歌，亦会帮黎明演唱会排舞，问可担心之前与经理人间是非，导致工作有影响？Dee戏言是非都是计划一部分，保锜自认「首屈一指负皮王」不觉得是非会有影响。问何时有机会四子齐人合体？Dee续指「有计划」，对于MIRROR的工作安排多，可担心粉丝将两团待遇作比较？Dee笑言：「原来会将我们比较？咁以后不要拆开我们，有MIRROR的地方都要写上ERROR个名，哈哈！」至于Dee与吕爵安（Edan）在贺岁档打对台，他称有计划一齐谢票，又指会邀兄弟一齐睇，不会少了193。