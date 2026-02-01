Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB「执纸皮婆婆」许碧姬95岁生日钓出视后 曾为瘫痪女儿坚持拍剧近年因健康减产

影视圈
更新时间：10:00 2026-02-01 HKT
发布时间：10:00 2026-02-01 HKT

人称「碧姬婆婆」的TVB资深甘草演员许碧姬，擅演路人、垃圾婆、慈祥老人等角色，因而有「TVB御用婆婆」、「执纸皮婆婆」之称。近日有网民在Threads上为许碧姬庆祝95岁生日，惹来大批网民洗版祝贺，连视后都有留言。

许碧姬获网民祝贺

日前有网民在Threads上贴出许碧姬的照片，并留言：「许碧姬，香港资深甘草女演员，无线电视特约演员，擅长饰演路人、垃圾婆及慈祥婆婆等角色。1月23日95岁诞辰，祝生日快乐」，视后宣萱（Jessica）也有在帖文下写上「生日快乐」。

相关阅读：94岁TVB御用婆婆许碧姬神隐多时近况曝光 为中风瘫痪女儿劳碌 曾于邵氏做配音员

不少网民送上祝福外，更表示已有一段时间没见过许碧姬，关心其近况。也有网民表达对「碧姬婆婆」的喜爱：「我好钟意佢」、「一直觉得佢个样好cute」、「以前睇佢做电视剧就会谂起自己嫲嫲，个feel好似」、「细细个睇佢做戏睇到依家大个，佢个样都冇乜变过」等。

许碧姬60岁开始拍剧

许碧姬60岁才入行，初期在亚视任特约演员，1991年签约TVB，亦有拍电影。因能讲出一口流利的潮汕话，在不少作品中变成特色。许碧姬虽然做闲角居多，但2009年《巾帼枭雄》饰演「四婆」梁四、2010年《巾帼枭雄之义海豪情》饰演骨嫲，令人留下印象。

许碧姬近年行动不便

许碧姬最初因「无聊」，在家中感到很闷，便入行做特约演员，其后因大女在1996年脑中风，四肢瘫痪失去自理能力，许碧姬除每日到疗养院探望女儿，还有继续拍戏，让女儿习惯在电视上见到自己。不过大女去世后，加上许碧姬于2016年在家中跌倒，导致腿骨骨裂，近年又行动不便，要用拐杖助行，因而已减少在幕前露面。

相关阅读：「御用纸皮婆婆」许碧姬60岁入行全因脑中风女儿 每日为见一面搭2小时巴士

