TVB前小花江芷妮87岁父猝逝 悲痛发文：没能好好道别

江芷妮结婚已13年半，育有一对仔女，家庭生活美满。江芷妮昨晚（30日）更新社交网，透露87岁父亲离世消息，又公开多张父女合照，见到有江芷妮童年照，又有两父女去旅行的照片，以及外公享受凑孙乐，可见江芷妮对爸爸非常不舍。

江芷妮感谢养育之恩

江芷妮昨晚透露父亲突然离世，遗憾没法与爸爸道别：「无预警很突然没能好好道别，但感谢天父让您无痛离开。87岁，您完满毕业啦！爸爸，感谢您养育之恩」。林淑敏留言：「保重」，不少网民也有送上慰问。

48岁的江芷妮早年到美国俄亥俄大学修读传理系学士课程，又曾到日本留学，2000年陪朋友报名面试港姐，最终获试镜加入TVB。江芷妮在TVB发展七年，因参与多个游戏节目，又在台庆抽中大奖，获得第一桶金资金，2007年淡出幕前，投身商界开美容院，现有两舖揸手。

江芷妮为两孩之母

江芷妮转行后未有停步继续进修，于2011年取得香港大学工商管理硕士，又曾出任香港美发美容商会副会长及会董，2023年获政府委任为职业训练局美容及美发业训练委员会委员。江芷妮2012年嫁建筑师，2019年诞下大仔，两年后细女出世。

